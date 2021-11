Νέα στοιχεία κατά του Κρίστιαν Μπρίκνερ, βασικού υπόπτου για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν ΜακΚαν, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Πρώην φίλη του αποκάλυψε ότι ο 44χρονος της έχει παραδεχτεί πως το βράδυ που εξαφανίστηκε το κοριτσάκι, εκείνος βρισκόταν κοντά στο διαμέρισμα των ΜακΚαν.

Μιλώντας σε βρετανικά ΜΜΕ, η Nakscije Miftari – πρώην σύντροφος του Μπρίκνερ – αναφέρει ότι ο 44χρονος καταδικασμένος Γερμανός παιδόφιλος, της παραδέχτηκε πως ήταν κοντά στο διαμέρισμα των ΜακΚαν τη νύχτα που εξαφανίστηκε η μικρή Μαντλίν.

«Τον ρώτησα και μου είπε: «Ξέρω για τη Μάντι, ήμουν κοντά στο ξενοδοχείο εκείνη την περίοδο. Ζούσα στην περιοχή τότε. Δεν πρόκειται να πω κάτι περισσότερο. Δεν είμαι ηλίθιος, είμαι επιχειρηματίας», ανέφερε η πρώην σύντροφός του.

Η 25χρονη σήμερα κοπέλα – που ήταν 17 ετών όταν έβγαινε με τον Κρίστιαν Μπρίκνεν – δήλωσε στη βρετανική Daily Mail ότι θυμάται τον τότε φίλο της να μην απαντάει δημόσια στην ερώτηση, παρά μόνο όταν έμειναν οι δυο τους.

Madeleine McCann suspect told girlfriend he WAS near villa on night toddler vanished https://t.co/CbdX9EY2I7

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 7, 2021