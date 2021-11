Συνεχίζονται οι πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Αφγανιστάν από δυνάμεις του Ισλαμικού Κράτους. Ο ηγέτης των στρατιωτικών δυνάμεων των Ταλιμπάν στην Καμπούλ, ο Χαμντούλα Μοχλίς, είναι ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης που διαπράχθηκε χθες Τρίτη από την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) εναντίον του στρατιωτικού νοσοκομείου της αφγανικής πρωτεύουσας, ανέφεραν σήμερα οι αρχές.

Ο διοικητής Μοχλίς ήταν μέλος του δικτύου Χακάνι –το οποίο οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση– και των ειδικών δυνάμεων των Ταλιμπάν, που αποκαλούνται «Μπάντρι 313». Είναι το πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος του σουνιτικού φονταμενταλιστικού κινήματος που έχασε τη ζωή του αφού οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν τη 15η Αυγούστου.

Kabul blast in front of Hospital, Many injured, Sources #Kabulblast #afghanistanblast #blastoise pic.twitter.com/YlYky3gsz7

— Muhammad Ali (@muhammadaliskd1) November 2, 2021