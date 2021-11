Στην Αθήνα ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς λίγο πριν τα Χριστούγεννα

Ο διάσημος συνθέτης Γκόραν Μπρέγκοβιτς έρχεται στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου και γιορτάζει μαζί μας την δύναμη της μουσικής, μια πανανθρώπινη γλώσσα που ενώνει αντί να χωρίζει και καταφέρνει να χτίζει γέφυρες από την μια καρδιά στην άλλη.

Ζήστε τα αυθεντικά Χριστούγεννα στα Βαλκάνια. Εκεί που η μουσική διηγείται τις πιο αλλόκοτες ιστορίες σε μια γιορτή συναισθημάτων. Μια γιορτή γεμάτη με ήχους γνώριμους από τραγούδια των Βαλκανίων που έγιναν και δικά μας τραγούδια.

Ο Μπρέγκοβιτς σχολιάζει: «Πριν λίγο καιρό, βρήκαν στη Γερμανία μια φλογέρα 20.000 ετών. Οι άνθρωποι έφτιαχναν μουσική πριν καλά – καλά διαμορφώσουν γλώσσα. Να γιατί η μουσική έρχεται από ένα βαθύτερο μέρος μέσα μας και είναι πολύ πιο δυνατή από τις λέξεις…»

Η γιορτή που θα παρουσιάσει στο Christmas Theater περιλαμβάνει τις πιο διάσημες στιγμές του από το παραδοσιακό «Ederlezi» και τον «Καιρό των Τσιγγάνων» μέχρι το «Mesecina» και το «Kalasnjikov» αλλά και το υπέροχο «Ausencia» από το «Undergound» και φυσικά μελωδίες που ντύθηκαν με ελληνικούς στίχους και έγιναν αγαπημένα τραγούδια όπως «Το Βενζινάδικο» ή το «Θεός αν είναι» και το «Παραδέχτηκα».

Η μουσική καριέρα του ξεκίνησε ως μπασίστας του συγκροτήματος Kodeksi, το οποίο καθώς μεγάλωσε με νέα μέλη μετονομάστηκε σε Bijelo Dugme (Λευκό Κουμπί), όπου ήταν ο βασικός κιθαρίστας. Το συγκρότημα αυτό από το Σαράγιεβο έμελλε να γίνουν ένα από τα πιο δημοφιλή και επιδραστικά συγκροτήματα της Γιουγκοσλαβίας μέχρι τη διάλυσή τους το 1988.

Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος εκείνος στράφηκε στη σύνθεση μουσικής για τον κινηματογράφο. Η μουσική του είναι έντονα επηρεασμένη από τη μουσική των Ρομά, και παράλληλα διατηρεί και πολλά από τα στοιχεία της παραδοσιακής μουσικής των Βαλκανίων. Η συνεργασία του με τον συμπατριώτη σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα ήταν αυτή που απογείωσε την καριέρα του και τον έκανε γνωστό και εκτός των γιουγκοσλαβικών συνόρων. Έγραψε τη μουσική για τις ταινίες του Κουστουρίτσα «Ο καιρός των τσιγγάνων» (Time of the Gypsies, 1988), «Arizona Dream» (1993), από το οποίο ξεχώρισε το τραγούδι «In the Death Car» με τη φωνή του Ίγκι Ποπ και «Underground» (1995), με τη συμμετοχή της Σεζάρια Εβόρα. Έχει γράψει μουσική για πάνω από 30 ταινίες με τις μουσικές του για τη «Βασίλισσα Μαργκό» (Queen Margot, 1994) του Πατρίς Σερό και «Το φιλί του ερπετού» (A Serpent’s Kiss, 1997) του Φιλίπ Ρουσελό να ξεχωρίζουν.

Ο Μπρέγκοβιτς συνεργάστηκε με διάφορους γνωστούς Βαλκάνιους καλλιτέχνες, ανάμεσα στους οποίους η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, ο Γιώργος Νταλάρας αλλά και η μεγάλη Τουρκάλα τραγουδίστρια, Σεζέν Ακσού.

Θεωρείται ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους του βαλκανικού ήχου και έχει δηλώσει γι’ αυτό: «Η βαλκανική μουσική συνεχίζει να αρέσει και να παράγεται για τον ίδιο λόγο με το πανκ. Φέρνει την τρέλα, δεν είναι απλά μουσική. Και όλοι χρειαζόμαστε λίγη τρέλα…».

Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς λατρεύει την Ελλάδα και ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη χώρα μας ετοιμάζοντας μια γιορτή γεμάτη αγάπη. Όπως λέει: «Θα ήθελα να σας πω κάτι. Είστε τόσο τυχεροί που έχετε γεννηθεί σε μία από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εκατομμύρια πράγματα για να παραπονεθεί κανείς, αλλά σκεφτείτε λίγο την ιστορία σας, το φως, τη θάλασσα. Και μόνο το άκουσμα της λέξης «Ελλάδα» σε κάνει να χαμογελάς από όποιο μέρος του κόσμου και αν είσαι…»

Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς φέρνει τη μουσική των Βαλκανίων στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater για να μας εισάγει στο πνεύμα των Χριστουγέννων με τον πιο απογειωτικό τρόπο!

Μαζί του θα έχει όπως πάντα τη μπάντα του, The Wedding and Funeral Band.