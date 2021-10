Η ανάρτηση του Γιάννη για τα οκτώ χρόνια από το ντεμπούτο του

Σαν σήμερα (30/10) το 2013 ο νεαρός τότε Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα φανταχτερά παρκέ του ΝΒΑ, σε έναν αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς στο «Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν».

Ο τότε προπονητής των «ελαφιών», Λάρι Ντρου, τον χρησιμοποίησε για μόλις πέντε λεπτά, με τον «Greek Freak» να σημειώνει τον πρώτο του πόντο στον μαγικό κόσμο έχοντας 1/2 βολές, στην ήττα της ομάδας του Ουισκόνσιν με σκορ 90-83.

Τη μέρα αυτή ο Αντετοκούνμπο δεν θα μπορούσε φυσικά να την ξεχάσει, με τον Έλληνα σούπερσταρ να κάνει ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, γράφοντας ένα μήνυμα, το οποίο συνόδεψε με μια φωτογραφία από τον τότε καιρό.

«Είναι δύσκολο να πιστέψω ότι αυτό ήταν πριν από 8 χρόνια! Συνεχίζουμε να χτίζουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο 26χρονος φόργουορντ.

Δείτε την ανάρτηση:

Hard to believe this was 8 years ago‼️#KeepBuilding

📸 @natlyphoto pic.twitter.com/6TMLUJZ92A

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) October 30, 2021