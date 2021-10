Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Όλα ανοιχτά με Σόλσκιερ – Περιμένει ο Κόντε

Ραγδαίες είναι τις τελευταίες ώρες οι εξελίξεις στο στρατόπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Θέμα φυσικά, η παραμονή του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Παρότι τα αγγλικά Μέσα κάνουν λόγο για… σχεδόν σίγουρη αποχώρηση, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι όλα ανοιχτά. Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ δεν έχει αποφασίσει ακόμα, κάτι που ωστόσο δεν θα αργήσει να γίνει, όποιο και αν είναι το φινάλε.

Την ίδια ώρα, στην αναμονή βρίσκεται ο Αντόνιο Κόντε ο οποίος μοιάζει να είναι και το μεγάλο φαβορί. Ο Ιταλός θέλει σαν… τρελός να αναλάβει τα «κλειδιά» της τεχνικής ηγεσίας της Γιουνάιτεντ, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία κίνηση από τους «κόκκινους διαβόλους».

Man Utd. First step has to be the final decision on Solskjær by the board. Internal talks still ongoing over how to handle the crisis. 🔴 #MUFC

Antonio Conte would be prepared to talk with Man Utd about project, as revealed today – but there’s been still no official contact yet.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2021