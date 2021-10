Ένταση και συγκρούσεις σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στη Ρώμη, στο τέλος της κινητοποίησης αντιεμβολιαστών, που οργανώθηκε στην κεντρική πλατεία του Λαού.

Η αστυνομία προχώρησε επανειλημμένα σε ρίψεις νερού κατά διαδηλωτών που βρίσκονταν κοντά στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι.

Επεισόδια σημειώθηκαν και κοντά στην κεντρική Βια Βένετο. Ένα μέρος από τους συμμετέχοντες στην κινητοποίηση ήθελε να πραγματοποιήσει πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αιώνιας Πόλης.

Στη σημερινή διαδήλωση περίπου 10.000 ατόμων, κύριο ρόλο είχαν στοιχεία της ακροδεξιάς, νεοφασιστικής οργάνωσης «Φόρτσα Νουόβα» (Νέα Δύναμη).

++ Roma, scontri e atti di vandalismo in via del Tritone alla manifestazione contro il green pass. La polizia evita le cariche, ma indietreggia ++ pic.twitter.com/QRsoVH1Q8p

Παράλληλα, ομάδα διαδηλωτών εισήλθε και στα κεντρικά γραφεία του μεγαλύτερου συνδικάτου της χώρας, Cgil. Προκάλεσαν καταστροφές και φώναξαν συνθήματα κατά του γραμματέα του συνδικάτου, Μαουρίτσιο Λαντίνι. Θεωρούν ότι πρέπει να «απολογηθεί», επειδή συμφώνησε με την εφαρμογή του «πράσινου» πάσου εμβολιασμένου, από τις 15 Οκτωβρίου.

Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil.

Chi ha dato copertura ideologica, filosofica, morale e politica a questa follia no green pass in buona fede, sappia che dopo oggi la presunzione di buona fede non vale più. pic.twitter.com/xtkqqR106i

— Tommaso Labate (@Tommasolabate) October 9, 2021