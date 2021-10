Πάει για τη «βόμβα» με Φαρίντ η ΤΣΣΚΑ

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας αποφάσισε να ταράξει τα ήρεμα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς βρίσκεται μια ανάσα από το να κάνει δικό της τον Αμερικανό φόργουορντ Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος έχει μια σημαντική καριέρα στο ΝΒΑ.

Ειδικότερα έχει αγωνιστεί σε 478 παιχνίδια του καλύτερου πρωταθλήματος μπάσκετ του κόσμου, φορώντας τις φανέλες των Νάγκετς, Νετς και Ρόκετς, και μετρώντας κατά μέσο όρο 11,4 πόντους και 8,1 ριμπάουντ με 55% στα σουτ εντός παιδιάς.

Ο Φαρίντ είχε υπογράψει στους Λεόνες ντε Πόνσε, ομάδα της Λατινικής Αμερικής, ωστόσο στο συμβόλαιο του υπήρχε η επιλογή να μείνει ελεύθερος σε περίπτωση που ερχόταν μια προσφορά από σύλλογο της Euroleague, με την ΤΣΣΚΑ να κινείται γρήγορα και να καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος θα μείνει για αρκετό διάστημα εκτός μετά τον τραυματισμό του πριν από μια εβδομάδα στο παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο.

