Μασούρας – Υποψήφιος για MVP της εβδομάδας

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μία ιστορική νίκη στην Κωνσταντινούπολη, καθώς διέλυσε με 3-0 τη Φενέρμπαχτσε και έκανε το 2/2 στους ομίλους του Europa League, βάζοντας γερές βάσεις για την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς, ήταν φυσικά ο Γιώργος Μασούρας. Ο Έλληνας εξτρέμ του Ολυμπιακού ήταν σε τρομερή κατάσταση, έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 2 γκολ και 1 ασίστ.

Και φαίνεται, πως η ίδια η UEFA… κατάλαβε πως ο Μασούρας ήταν ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της εβδομάδας στο Europa League. Διότι, ο Έλληνας εξτρέμ των ερυθρολεύκων, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους για τον ποδοσφαιριστή της εβδομάδας στη διοργάνωση.

Μαζί με τον Μασούρα, είναι επίσης οι Κουίνσι Πρόμες της Σπαρτάκ Μόσχας, Γκαλένο της Μπράγκα και Τοκό Εκαμπί της Λιόν.

Μπορείτε να ψηφίσετε για τον Γιώργο Μασούρα ΕΔΩ.

Who gets your vote? 🧐

🌟 Karl Toko Ekambi

🌟 Quincy Promes

🌟 Giorgos Masouras

🌟 Galeno@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 30, 2021