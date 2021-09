H BP ανακοίνωσε ότι ορισμένες κατηγορίες καυσίμων έχουν εξαντληθεί σε περίπου το 1/3 των πρατηρίων της βενζίνης στη Βρετανία, καθώς ο πανικός που επικράτησε οδήγησε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναστολή των νόμων του ανταγωνισμού και να επιτρέψει στις εταιρίες να συνεργαστούν για τη μείωση των ελλείψεων στα καύσιμα.

Γραμμές οχημάτων σχηματίστηκαν χθες, για τρίτη ημέρα, στους σταθμούς ανεφοδιασμού βενζίνης, καθώς οι αυτοκινητιστές περίμεναν, αρκετοί για ώρες, να γεμίσουν τα ντεπόζιτά τους με καύσιμα, από την στιγμή που οι εταιρίες καυσίμων ανέφεραν ότι η έλλειψη σε οδηγούς προκαλούσε προβλήματα στις μεταφορές από τα διυλιστήρια προς τα σημεία εφοδιασμού.

Don’t think people got the memo 🤧🤣#fuelshortage #petrolshortage pic.twitter.com/kylGtqpDNu

— ĐŘËW♉ (@ajthebudderking) September 24, 2021