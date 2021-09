Άνοιξαν οι κάλπες για τις ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία που θα γυρίσουν τη σελίδα της εποχής της Άγγελα Μέρκελ και θα καθορίσουν την πολιτική κατεύθυνση της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης έπειτα από σχεδόν 16 χρόνια διακυβέρνησης από την καγκελάριο.

Το αποτέλεσμα των εκλογών μοιάζει αβέβαιο, καθώς περίπου το 40% των 60,4 εκατομμυρίων ψηφοφόρων στη Γερμανία παραμένει αναποφάσιστο.

Οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) του νυν υπουργού Οικονομικών Όλαφ Σολτς φέρονται να έχουν μικρό προβάδισμα, με τις δημοσκοπήσεις να τους δίνουν το 25% των προθέσεων ψήφου. Οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του Άρμιν Λάσετ συγκεντρώνουν το 22% με 23%, ιστορικό χαμηλό, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις.

Όμως η διαφορά είναι πολύ μικρή για να μπορεί κανείς να προβλέψει με βεβαιότητα το αποτέλεσμα.

Good Morning from #Germany where Germans start voting in a watershed federal election marking end of Merkel era. 60.4mln citizens are eligible to vote. Polling stations open from 0600 to 1600 GMT. A least 40% of voters have cast their ballots by mail, compared to 28.6% in 2017. pic.twitter.com/69yWZZYLCz

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 26, 2021