Συνεχίζονται οι εκρήξεις ηφαιστείου στο νησί Λα Πάλμα με τις καταστροφές σε αγροτικές εκτάσεις και σπίτια να είναι πολύ μεγάλες. Ακόμα τρεις πόλεις εκκενώνονται ενώ την ίδια στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις έλαβαν εντολή να αποσυρθούν από την πόλη Τοντόκε.

Την εκκένωση των πόλεων Ταχούγια, Τακάντε ντε Αμπάχο και του τμήματος της Τακάντε ντε Αρίμπα, που δεν είχε εκκενωθεί ακόμη, διέταξαν οι αρχές στην ισπανική νήσο Λα Πάλμα λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου.

Οι αρχές έδωσαν αρχικά εντολή στους κατοίκους αυτών των πόλεων να μείνουν στα σπίτια τους, όμως προχώρησαν στην επιχείρηση εκκένωσης λόγω της ολοένα και πιο έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Moment of a massive explosion that occurred a few minutes ago in the La Palma volcano in which the shock wave can be seen.

Three more towns have been evacuated on the island of La Palma in the Canaries amid «intensifying volcanic activity», emergency services say.

Sky’s @ashnahurynag has the latest from La Palma, where she says «the volcano has absolutely grown in size».https://t.co/Q5BCz7E3kM pic.twitter.com/ml26bd0ovy

— Sky News (@SkyNews) September 24, 2021