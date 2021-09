Handover ceremony at the newly formed Ministry of Civil Protection, in Athens, on Sep. 10, 2021 / Τελετή αποχαιρετισμού του Νίκου Χαρδαλιά και υποδοχής της νέας ηγεσίας του νεοσύστατου Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, στην Αθήνα, στις 10 Σεπτεμβρίου, 2021

Θα χρειαστούμε τρία-τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη της πανδημίας για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της νόσου, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για το σύστημα υγείας που θα χρειαστεί αναβάθμιση, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Την επισήμανση έκανε ο καθηγητής Παθολογίας- Λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας κηρύσσοντας την έναρξη διαδικτυακής ημερίδας «Covid-19- Πού βρισκόμαστε σήμερα» που οργάνωσε το τμήμα Covid-19 του Τζάνειου Νοσοκομείου. Τρομάζει οικονομίες και καταναλωτές το ράλι των εμπορευμάτων Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε λόγω της πανδημίας, επισημαίνοντας ότι μόλις τον προηγούμενο μήνα, τεκμηριώθηκε και επιβεβαιώθηκε η αερογενής μετάδοση του ιού, γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα όχι μόνο για τη νόσο, αλλά και για την επιστήμη. Ο κίνδυνος μετάδοσης σε εσωτερικούς χώρους είναι 18 φορές μεγαλύτερος και έτσι εξηγούνται τα περιστατικά υπερμετάδοσης σε εσωτερικούς χώρους. Η αλλαγή όμως που έφερε ο κοροναϊός, είναι ότι άλλαξε και τον τρόπο μετάδοσης άλλων αναπνευστικών ειδών. Το γεγονός αυτό απαιτεί πρόσθετα μέτρα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ποιότητα του αέρα, με ειδικά φίλτρα, μελέτη για την απολύμανση των χώρων, αλλά και εξωτερικό αερισμό των χώρων, καθώς και χρήση μάσκας υψηλού κινδύνου. Υψηλό πλατώ Ο καθηγητής παρατήρησε ότι αυτή τη στιγμή, επιδημιολογικά βρισκόμαστε σε φάση σταθεροποίησης όμως ήδη σε υψηλά επίπεδα με 210 εισαγωγές την ημέρα, 220 νέες εισαγωγές σε ΜΕΘ και πάνω από 2.000 ενεργές νοσηλείες. Σημείωσε ότι βρισκόμαστε σε «ειδική κατάσταση ανησυχίας», εξαιτίας του νέου στελέχους που επικρατεί, και το οποίο μειώνει την ανοσία του εμβολίου και την αποτελεσματικότητά του. «Το στέλεχος Δ, έχει αυξημένη μεταδοτικότητα, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να προκαλέσει βαριά νόσο. Ευτυχώς όμως, χρειάζονται πολλές περισσότερες μεταλλάξεις σε ένα στέλεχος για να μειωθεί δραστικά η ανοσία που παρέχει το εμβόλιο», είπε χαρακτηριστικά, για να τονίσει ότι το εμβόλιο μειώνει τις μεταλλάξεις, γιατί περιορίζει την κινητικότητα του ιού και παρέχει μαζική ανοσία. Πρόσθεσε ότι η τρίτη δόση του εμβολίου θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη προστασία στον ευάλωτο πληθυσμό, ταυτόχρονα όμως και με εμβολιασμό του περιγύρου τους. Παρέπεμψε μάλιστα σε μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα στο New England Journal of Medicine, σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου με την 3η δόση. Όπως τόνισε ο κ. Τσιόδρας, στη μελέτη επιβεβαιώνεται η προστασία από σοβαρή νόσο και θάνατο, στις ευπαθείς ομάδες. Πρόσθεσε πως ήδη από τους 5 πρώτους μήνες διάθεσης των εμβολίων, αποφεύχθηκαν 3,1 εκατομμύρια νοσηλείες για βαριά νόσο και 139.000 θάνατοι. Η προστασία που παρέχουν έναντι του ιού κυμαίνεται από 5 – 29 φορές μεγαλύτερη, ενώ η προστασία από τη διασωλήνωση κυμαίνεται μεταξύ 85-90%. Σημειώνοντας ότι θα χρειαστούν 3-4 χρόνια να ανακάμψουμε από τις συνέπειες της νόσου, μετά τη λήξη της πανδημίας, ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε στα περιστατικά μακράς COVID, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται υποστήριξη του συστήματος υγείας, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, συνυπολογισμό των περιοριστικών μέτρων και των οικονομικών επιπτώσεων. Κυρίαρχο επίσης στοιχείο είναι και αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων, καθώς και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ο Μακρόν (ξανά) έρχεται στην Αθήνα Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share