Ο Αντετοκούνμπο ανυπομονεί να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής

Ένας χρόνος απομένει για το τζάμπολ του EuroBasket 2022 και η FIBA συμπεριέλαβε στο promo της διοργάνωσης τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δηλώνει ανυπόμονος να αγωνιστεί για την εθνική ομάδα.

Ο έλληνας σούπερσταρ σχολίασε μέσω του twitter την προαναγγελία της FIBA για τη διοργάνωση, όπου στη φωτογραφία απεικονίζεται ο ίδιος μαζί με τους Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Ρούντι Γκομπέρ και Λούκα Ντόντσιτς.

«Μέρα με τη μέρα… Αλλά ανυπομονώ!» ήταν το σχόλιο του Greek Freak, ο οποίος, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς, έχει δηλώσει πως επόμενος μεγάλος στόχος του είναι μια μεγάλη διάκριση με το εθνόσημο.

Taking it day by day. But I can’t wait 💪🏾🔥🇬🇷 https://t.co/I08HlPUAuM

So close you can almost 𝙃𝙀𝘼𝙍 𝙄𝙏…

1️⃣ year to go to #EuroBasket 2022!

Who will #BringTheNoise? 📢 pic.twitter.com/etPmOk3oZk

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2021