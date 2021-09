Γιατί ξεφυτρώνουν δέντρα και κυκλικοί κήποι στη… Σαχάρα;

Κάθε βράδυ, o 47χρονος Μούσα Καμάρα δουλεύει στο αρτοποιείο του μέχρι το χάραμα, στο Μπόκι Ντιαουέ, φουρνίζοντας ψωμιά.

Με το ξημέρωμα, ωστόσο, αντί να πάει σπίτι για ύπνο, σπεύδει να τσαπίσει και να σπείρει σπόρους στους ιδιόμορφους, κοινόχρηστους κυκλικούς κήπους, που «ξεπηδούν» ο ένας μετά τον άλλο στα περίχωρα αυτής της πόλης της Σενεγάλης, στα σύνορα με τη Μαυριτανία.

Στην τοπική διάλεκτο, ονομάζονται «Tolou Keur». Είναι κυκλικοί, ώστε οι ρίζες των δέντρων και των φυτών -που καλλιεργούνται σε ομόκεντρους κύκλους- να μεγαλώνουν προς το κέντρο και να κατακρατούν περισσότερο νερό σε αυτά τα άνυδρα εδάφη.

Επιλέγονται, δε, είδη ανθεκτικά σε ζεστά και ξηρά κλίματα, με υψηλή διατροφική και θεραπευτική αξία: από μάνγκο και παπάγια, έως μόρινγκα (το θεωρούμενο νέο super food) και φασκόμηλο.

Farmers in Senegal are planting circular, drought-resistant gardens known as ‘Tolou Keur’ as part of Africa’s Great Green Wall project – a planned 5,000-mile belt of trees from Senegal to Djibouti 👇 pic.twitter.com/dm9KAo5sSn

— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 26, 2021