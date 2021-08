Άρσεναλ – Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία…

Η εικόνα της Άρσεναλ στο ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι θύμισε εμφάνιση ερασιτεχνικής ομάδας. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα διασύρθηκε πολύ εύκολα με 5-0 από την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα και παρέμεινε στον πάτο της βαθμολογίας με μηδέν βαθμούς, έχοντας ηττηθεί και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Premier League.

Καμία προσπάθεια και γενικότερα κανένα ίχνος που να δείχνει πως οι ποδοσφαιριστές αυτοί… παίζουν μαζί. Οι «κανονιέρηδες» δεν κατάφεραν ούτε κόντρα στους «πολίτες» να πάρουν βαθμό. Όχι μόνο βαθμό, αλλά δεν μπόρεσαν ούτε καν να σκοράρουν το πρώτο τους γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.

Και μάλιστα, αν η Σίτι δεν άφηνε το πόδι από το γκάζι, τότε το κοντέρ θα έγραφε ακόμα…

Όλα ωστόσο ξεκινάνε από… πάνω. Η ιδιοκτησία και η διοίκηση της Άρσεναλ συνεχίζουν να οδηγούν τον σύλλογο προς τον γκρεμό. Και το αποδεικνύουν με πράξεις. Μπορεί ο Αμερικανός μεγιστάνας να έχει βάλει μέχρι στιγμής σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο το χέρι στην τσέπη του, ωστόσο οι κινήσεις του συλλόγου δείχνουν ακριβώς αυτό που εμφανίζεται στο γήπεδο.

Η Άρσεναλ τη δεδομένη στιγμή, είναι η ομάδα που έχει δαπανήσει τα περισσότερα από κάθε άλλη στο «Νησί». Απίθανο κι όμως αληθινό. Οι «κανονιέρηδες» έχουν… πετάξει στη φετινή «τρελή» καλοκαιρινή περίοδο, συνολικά 155 εκατομμύρια ευρώ!

Manchester United signed Jadon Sancho, Raphaël Varane and Cristiano Ronaldo for £125M this summer.

Arsenal have spent £133M on Ben White, Martin Odegaard, Aaron Ramsdale, Sambi Lokonga and Nuno Tavares

— SP⚽RTS HUB (@MartinEssilfie4) August 28, 2021