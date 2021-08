Πυροδοτεί τη «βόμβα» η Ρεάλ – Κλείνει τον Εμπαπέ! (pic)

Όλα έτοιμα για τη «βόμβα»! Ο Κίλιαν Εμπαπέ βρίσκεται πλέον μία ανάσα μακριά από το όνειρο της ζωής του, καθώς φέρεται να οδεύει στη Μαδρίτη και στη Ρεάλ!

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, ο Γάλλος σούπερ σταρ θα γίνει μέσα στις επόμενες ώρες ποδοσφαιριστής της Βασίλισσας και θα κλειδώσει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του αθλήματος!

Όπως αναφέρει η Marca, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να βρει τη χρυσή τομή με την Παρί, με το deal να κλείνει στα 180 εκατομμύρια ευρώ! Ο 22χρονος επιθετικός θα «πετάξει» μέσα στις επόμενες ώρες για την ισπανική πρωτεύουσα ώστε να κλείσει με κάθε επισημότητα το σπουδαίο deal το οποίο θα φτάσει στα 180 εκατομμύρια ευρώ, με τον Γάλλο να διατηρεί τη δεύτερη θέση στις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, καθώς και από τη Μονακό είχε αποκτηθεί με το ίδιο ακριβώς ποσό.

(☀) Real Madrid and PSG are going to close the agreement for the transfer of Kylian Mbappé 🇫🇷 talks in recent days. The Real Madrid proposal of €170M plus €10M in variables will be accepted by the leaders of the French club. 🚨 [@jfelixdiaz] #RMAlive #PSG pic.twitter.com/XBL73aM8X7

