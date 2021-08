Δύσκολες ώρες ζουν οι κάτοικοι του Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν. Παρότι ο εκπρόσωπος τους, Σουχάιλ Σαχίν, στις δηλώσεις του μιλά συνεχώς για μια ασφαλής χώρα, που οι πολίτες δεν έχουν να φοβούνται κάτι, η πραγματικότητα τον διαψεύδει.

Οι σκηνές χάους στους δρόμους και στο αεροδρόμιο, με χιλιάδες Αφγανούς να προσπαθούν διακαώς να φύγουν από την Καμπούλ, μαρτυρούν πως η «νέα πραγματικότητα» είναι διαφορετική από αυτή που προσπαθεί να παρουσιάσει το καθεστώς. Μάλιστα, στο στόχαστρο έχουν μπει οι γυναίκες και τα μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Εσωτερικών, Μασούντ Ανταραμπί, οι Ταλιμπάν προσπαθούν χρησιμοποιώντας βία να εδραιώσουν την εξουσία τους στο Αφγανιστάν. «Οι Ταλιμπάν προσπαθούν να κυβερνήσουν τους ανθρώπους τρομοκρατώντας τους, σκοτώνοντας μικρά παιδιά και ηλικιωμένους πολίτες. Δεν μπορούν να κυβερνήσουν το έθνος με τέτοιες ενέργειες. Στο Ανταράμπ πραγματοποιούν αδικαιολόγητες έρευνες σε σπίτια, αιχμαλωτίζουν ανθρώπους χωρίς λόγο και σκοτώνουν αθώους πολίτες. Οι άνθρωποι πρέπει να ξεσηκωθούν ενάντια στη θηριωδία τους, να προστατεύσουν τη ζωή, την τιμή, την αξιοπρέπεια τους και τις περιουσίες τους», σημειώνει χαρακτηριστικά μέσω Twitter ο Μασούντ Ανταραμπί.

Παράλληλα, ο υπουργός -που αποπέμφθηκε τον περασμένο Μάρτιο από τον πρώην πλέον πρόεδρο του Αφγανιστάν Ασράφ Γάνι- ανάρτησε και κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες είναι γροθιά στο στομάχι. Σε αυτές βλέπουμε τα θύματα των Ταλιμπάν, ανάμεσά τους και παιδιά.

Taliban are trying to rule over people by terrorizing, killing young children and elderly citizens. Taliban can not govern the nation by such actions. In Andarab, taliban have been carrying out unwarranted searches of homes, capturing people without reason or justification and pic.twitter.com/UE66gMrfP6

— Masoud Andarabi (@andarabi) August 24, 2021