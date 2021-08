Στη χώρα μας βρίσκεται από το πρωί ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς, στο περιθώριο των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών. Ο κ. Λέναρτσιτς επισκέπτεται τις περιοχές που επλήγησαν από την πύρινη λαίλαπα και πραγματοποιεί συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία. Μάλιστα, μετά τις 16:00 θα συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Νωρίτερα, επισκέφθηκε μαζί με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, το απόθεμα ιατρικών ειδών rescEU που φιλοξενείται από την Ελλάδα. Επιπλέον, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολο Τζιτζικώστα, και με ομάδα Περιφερειαρχών. «Η πρώτη μου στάση σήμερα στην Ελλάδα, που αντιμετωπίζει τις χειρότερες πυρκαγιές από το 2007, ήταν το κτήριο της Πολιτικής Προστασίας για να εκφράσω την εκτίμησή μου για τις προσπάθειές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά σε tweet του ο Επίτροπος.

My first stop today in #Greece, facing the worst wave of wildfires since 2007, was the @GSCP_GR to express my appreciation for their lifesaving efforts.

Importantly, 🇬🇷 did not stand alone during what turned out to be one of the most intense European 🔥 seasons. #EUsolidarity🇪🇺 pic.twitter.com/sYDxaw7BGV

