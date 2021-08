ΗΠΑ – Νεκρός ο ραδιοφωνικός παραγωγός Φιλ Βαλεντάιν από κοροναϊό – Ήταν αρνητής των εμβολίων

Νεκρός είναι ένας από τους πιο γνωστούς αρνητές των εμβολίων κατά του κοροναϊού στις ΗΠΑ, ο 62χρονος ραδιοφωνικός παραγωγός Φιλ Βάλενταϊν. Ο 62χρονος απεβίωσε το Σάββατο. Την είδηση ανακοίνωσε το WWTN Radio στο οποίο εργαζόταν. «Παρακαλώ κρατήστε την οικογένεια Βάλενταϊν στις σκέψεις και τις προσευχές σας» ανέφερε ο ραδιοφωνικός σταθμός σε ανάρτησή του στο Twitter.

We are saddened to report that our host and friend Phil Valentine has passed away. Please keep the Valentine family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/vhXpE7x0oX

— SuperTalk 99.7 WTN (@997wtn) August 21, 2021