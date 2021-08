Ο Τσιμίκας… κατακτά την Premier League

«Ο Κώστας έπαιξε πάρα πολύ καλά, είχε… κρύο αίμα στη στιγμή του πρώτου γκολ. Χωρίς αυτή τη σέντρα δεν θα είχαμε σκοράρει. Και οι δύο μας φουλ-μπακ είχαν ένα καλό παιχνίδι. Εντυπωσιακό, αν θέλετε, αν υπολογίσουμε και τις ασίστ. Ο Κώστας με τη σέντρα του κι ο Τρεντ με το «τσίμπημα» για τον Μανέ. Ήταν πολύ καλοί κι αμυντικά σε ένα δύσκολο ματς», ανέφερε ο Γιούργκεν Κλοπ μετά το ματς με την Μπέρνλι, πλέκοντας το εγκώμιο του Κώστα Τσιμίκα.

Ο Γερμανός προπονητής εντυπωσιάστηκε από την εμφάνιση του Έλληνα αριστερού μπακ στο ματς με την Μπέρνλι. Και δεν ήταν ο μόνος, καθώς όλο το «Νησί»… τρελάθηκε με τα… καμώματα του «Τσίμι» ο οποίος έδειξε πως… ήρθε για να μείνει και να εδραιωθεί!

«Both full-backs had a good game. Spectacular if you like with the assists. They were defensively good in a difficult game.» 🔴 pic.twitter.com/850JbkVAN4

