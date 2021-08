Ο κυκλώνας Γκρέις, ο οποίος έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας «μείζων κυκλώνας» κατηγορίας 3, έφτασε σήμερα το πρωί στην ανατολική ακτή στο Μεξικό με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 205 χιλιομέτρων την ώρα, ανακοίνωσε το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

Ο κυκλώνας έφτασε στην βόρεια ακτή της πολιτείας Βερακρούς, κοντά στον δήμο Τεκολούτλα στις 09:00 ώρα Ελλάδος και η περιοχή βρίσκεται σε συναγερμό για πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Here are the 10 PM CDT Friday, August 20 Key Messages for Hurricane #Grace. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/iBIlHErp3u

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 21, 2021