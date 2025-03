Oscars 2025: Τα πιο εκθαμβωτικά beauty looks στο κόκκινο χαλί

Τα φετινά Βραβεία Όσκαρ, η πιο εμβληματική βραδιά του κινηματογραφικού κόσμου, υπόσχονται να μας ταξιδέψουν ξανά στον μαγικό κόσμο της έβδομης τέχνης. Ο θεσμός επιστρέφει για ακόμη μία φορά με σπουδαίες ταινίες και αξιόλογες ερμηνείες και το red carpet υποδέχεται τα μεγαλύτερα αστέρια του Hollywood και όχι μόνο. Οι ταινίες που ξεχώρισαν, οι ηθοποιοί που μας συγκίνησαν και οι δημιουργοί που άφησαν το στίγμα τους στη μεγάλη οθόνη, διεκδικούν φέτος το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Dolby Theatre στο Los Angeles, όπου οι νικητές θα αναδειχθούν και η μαγεία του κινηματογράφου θα λάμψει ξανά!



Αν και οι φωτιές στο Λος Άντζελες μπορεί να έχουν επισκιάσει την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών, η προσμονή παραμένει αμείωτη. Η τελετή απονομής, είναι η απόλυτη ευκαιρία για τους καλεσμένους να εντυπωσιάσουν με τις δημιουργίες που έχουν την υπογραφή κορυφαίων οίκων μόδας αλλά και με τα εκπληκτικά beauty looks τους.



Εμείς λοιπόν θα εστιάσουμε στα ωραιότερα beauty looks που ξεχώρισαν και μας ενέπνευσαν με την κομψότητά τους. Τα γήινα χρώματα στο μακιγιάζ και τα glam χτενίσματα είχαν την τιμητική τους αποπνέοντας κάτι σύγχρονο, φρέσκο και ανεπιτήδευτο.



Από το soft glam μακιγιάζ της Ariana Grande, το signature look της Demi Moore μέχρι τo λαμπερό makeup look της Selena Gomez εμπνευσμένο από το old Hollywood, το φετινό χαλί ήταν μία ωδή στην «ήσυχη πολυτέλεια».



Απολαύστε τις καλύτερες beauty στιγμές από την μεγαλύτερη γιορτή του κινηματογράφου: