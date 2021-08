Στα χέρια των ανταρτών Ταλιμπάν βρίσκεται εδώ και δύο ημέρες η Καμπούλ, με την επάνοδό τους στην εξουσία έπειτα από δυο δεκαετίες να δημιουργεί μεγάλη ανησυχία τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Θύματα αυτής της εξέλιξης και οι Αφγανοί πολίτες -κυρίως οι γυναίκες που έρχονται τώρα ξανά αντιμέτωπες με το σκληρό πρόσωπο των ακραίων ισλαμιστών- οι οποίοι απεγνωσμένα προσπαθούσαν τις τελευταίες ώρες να επιβιβαστούν σε αεροσκάφη προκειμένου να φύγουν από τη χώρα τους και βρήκαν τις πόρτες ερμητικά κλειστές και τις θέσεις διαφυγής να προορίζονται αποκλειστικά για το προσωπικό των χωρών της Δύσης.

Αυτό που ανησυχεί τη Δύση αυτή τη στιγμή, η οποία σημειωτέον άφησε έρμαιο στα χέρια των Ταλιμπάν περίπου 40 εκατομμύρια ψυχές, είναι ένα νέο προσφυγικό κύμα ανάλογο με αυτό της Συρίας το 2015 -το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει και την Ελλάδα. Εξ ου και σήμερα συνεδριάζουν οι υπουργοί Εξωτερικών των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθώς χιλιάδες Αφγανοί εγκαταλείπουν τη χώρα, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι χτίζει ένα τείχος κατά μήκος των συνόρων της με το Ιράν για να αποκρούσει πιθανή νέα εισροής προσφύγων από το Αφγανιστάν.

Το τείχος θα έχει μήκος 295 χιλιομέτρων όταν ολοκληρωθεί, ενώ θα περιλαμβάνει και συρματοπλέγματα, σύμφωνα με έκθεση του AFP.

«Θα εντείνουμε τις δράσεις μας και θα διαμηνύσουμε ότι τα σύνορά μας είναι απροσπέλαστα» δήλωσε ο τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Όπως είπε «ένα μεγάλο μέρος του τείχους έχει ολοκληρωθεί, ενώ παρέχονται ενισχύσεις στα συνοριακά φυλάκια».

VIDEO: Turkey is building a wall along its border with Iran to prevent a new influx of refugees, mainly from Afghanistan as the Taliban take over the country.

For now, a 5km section is under construction but Turkey is aiming to build a 295km-long wall on its Iranian border pic.twitter.com/YJAZgUOEGa

— AFP News Agency (@AFP) August 17, 2021