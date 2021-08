Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν προελαύνουν, αποκτώντας τον έλεγχο ολοένα και περισσότερων περιοχών, ενώ τις τελευταίες ώρες έχουν φθάσει και στην Καμπούλ, με την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν να ετοιμάζεται για ομαλή μετάβαση της εξουσίας, με τους ξένους διπλωμάτες να αποχωρούν από την περιοχή.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών του Αφγανιστάν Αμπντούλ, Σατάρ Μιρζακουάλ, η Καμπούλ δεν θα δεχθεί επίθεση. «Οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν, η πόλη είναι ασφαλής, οποιοσδήποτε προκαλεί αναταραχή στην πόλη θα αντιμετωπιστεί βάσει του νόμου».

«Η ασφάλεια της πόλης είναι εγγυημένη, δεν θα υπάρξει επίθεση εναντίον της πόλης και έχει συμφωνηθεί πως η μετάβαση της εξουσίας θα γίνει με ειρηνικό τρόπο».

Λίγο πριν, ο εκπρόσωπος τύπου των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ είπε στο BBC πως μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγονται συνομιλίες με το προεδρικό μέγαρο σχετικά με μια ειρηνική κατάληψη της εξουσίας. Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου για την Εθνική Συμφιλίωση Αμπντουλάχ Αμπντουλάχ τις οργανώνει.

«Οι μαχητές των Ταλιμπάν βρίσκονται σε αναμονή σε όλες τις εισόδους της Καμπούλ μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για μια ειρηνική και ικανοποιητική μετάβαση της εξουσίας», είπε ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Μπισμιλάχ Καν Μοχαμάντι είπε επίσης σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο Facebook ότι εκείνος, ως εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, εγγυάται την ασφάλεια της Καμπούλ.

Ανέφερε, επιπλέον, ότι έχει γίνει γνωστό πως ο πρόεδρος Άσραφ Γάνι συναντήθηκε με πολιτικούς και τους ανέθεσε να συγκροτήσουν μια αντιπροσωπεία που θα ταξιδέψει στην Ντόχα τη Δευτέρα για να επιτευχθεί συμφωνία με τους Ταλιμπάν. «Σας διαβεβαιώνω όλους σας ότι η ασφάλεια της Καμπούλ θα διατηρηθεί εωσότου επιτευχθεί μια συμφωνία» δήλωσε ο Μοχαμάντι.

— TOLOnews (@TOLOnews) August 15, 2021