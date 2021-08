Ο Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωνε ότι η αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν δεν θα σήμαινε επικράτηση των Ταλιμπάν και φαινόταν σίγουρος ότι ο αφγανικός στρατός που είχε εκπαιδευτεί από τους ίδιους τους Αμερικανούς και μετρούσε 300.000 άτομα θα μπορούσε με ευκολία να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του.

Σε συνέντευξη Τύπου στις 8 Ιούλη ο Τζο Μπάιντεν, πρόεδρος των ΗΠΑ απαντά σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Σε ερώτηση για το αν η αποχώρηση θα σημάνει κατάρρευση της κυβέρνησης του Αφγανιστάν, ο Τζο Μπάιντεν απαντά πως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.

Helicopters landing near U.S. Embassy in #Kabul as #Taliban

Makes first gains in #capital province.

