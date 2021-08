Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν σήμερα Κυριακή το πρωί την πόλη στρατηγικής σημασίας Τζαλαλάμπαντ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, χωρίς μάχη, θέτοντας πλέον υπό τον έλεγχό τους το τμήμα του οδικού δικτύου που συνδέει το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, δήλωσαν αξιωματούχοι και κάτοικοι.

«Δεν βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες αυτή τη στιγμή στη Τζαλαλάμπαντ, διότι ο κυβερνήτης παραδόθηκε στους Ταλιμπάν», δήλωσε αφγανός αξιωματούχος στην πόλη, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Η παράδοση «ήταν ο μοναδικός τρόπος για να σωθούν οι ζωές αμάχων», πρόσθεσε.

Δυτικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την πτώση της πόλης.

Με την κατάληψη της Τζαλαλάμπαντ από τους ισλαμιστές αντάρτες, πλέον στα χέρια των κυβερνητικών δυνάμεων δεν απομένει πλέον καμία άλλη μεγάλη πόλη παρά μόνο η πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, η Καμπούλ.

«Ξυπνήσαμε το πρωί με τα λάβαρα των Ταλιμπάν παντού στην πόλη. Έχουν μπει στην πόλη. Μπήκαν χωρίς μάχη», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άχμαντ Ουάλι, κάτοικος της Τζαλαλάμπαντ.

Σύμφωνα με άλλον κάτοικο, οι ισλαμιστές μαχητές μπήκαν στην πόλη στις 06:00 (τοπική ώρα· 04:30 ώρα Ελλάδας).

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν πως πήραν την πόλη. «Πριν από μερικές στιγμές, οι μουτζαχεντίν μπήκαν στην Τζαλαλάμπαντ (…). Όλες οι ζώνες (της) είναι πλέον υπό τον έλεγχό τους», ανέφερε ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, εκπρόσωπος των ανταρτών.

Πέρα από την Καμπούλ μόνο λιγοστές μικρές πόλεις παραμένουν ακόμη υπό κυβερνητικό έλεγχο. Αλλά είναι διεσπαρμένες και απομονωμένες και οι περισσότερες δεν έχουν μεγάλη στρατηγική αξία.

Situation of Kabul Regimes Soldiers🤣 running away from Taliban.#Taliban #Afghanistan #طالبان pic.twitter.com/Aqb65BZAZv

— TalibanNews (@NewsTaliban) August 14, 2021