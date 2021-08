Αλγερία – Τουλάχιστον 65 νεκροί από τις φονικές πυρκαγιές

Οι εκτεταμένες πυρκαγιές που κατακαίνε τη Βόρεια Αλγερία έχουν ήδη προκαλέσει τον θάνατο σε 65 ανθρώπους. Οι φλόγες στην ορεινή περιοχή της Καβυλίας είναι από τις χειρότερες στην ιστορία της χώρας, ενώ πολλοί τοπικοί αξιωματούχοι καταγγέλλουν ότι οι φωτιές είναι αποτέλεσμα εμπρηστικών ενεργειών σε πολλές περιπτώσεις.

Ο πρόεδρος Αμπντελματζίχ Τεμπούν κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα.

Συνολικά 69 πυρκαγιές συνεχίζουν να είναι σε εξέλιξη την Τετάρτη, εν μέσω καύσωνα που σάρωσε τη Βόρεια Αφρική. Οι φλόγες έχουν ενισχυθεί από ισχυρούς ανέμους αλλά και από τις συνθήκες παρατεταμένης ξηρασίας.

Wildfires in Algeria today have left 5 people dead and hundreds more have been evacuated, firefighters are struggling to contain the blaze, houses have been damaged and farm animals have died.

It’s heartbreaking seeing my country burning. #PrayForAlgeria #AlgeriaIsBurning pic.twitter.com/P56qciYrMG

— Manel (@ITSMANELH) August 10, 2021