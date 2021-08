Υπέγραψε στους Μπακς ο Καλαϊτζάκης

Ολοκληρώθηκε και επίσημα το τυπικό κομμάτι της μετακίνησης του Γιώργου Καλαϊτζάκη στους Μπακς, όπως ανακοίνωσαν τα «ελάφια» μέσω twitter.

Πριν από λίγες ημέρες, κατά την διάρκεια του φετινού ντραφτ, η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, επέλεξε τον Γιώργο Καλαϊτζάκη στο νούμερο 60. Ωστόσο, εκείνος δεν μπορούσε να υπογράψει, καθώς περίμενε το letter of clearance του για να προχωρήσουν οι διαδικασίες.

Κάτι τέτοιο έγινε και έτσι ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού πλέον ανήκει και επίσημα στο ρόστερ των «ελαφιών», όπου θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Summer League, όπου θα μπορεί να δείξει τις πρώτες πτυχές του ταλέντου του.

The Milwaukee Bucks have signed forward Georgios Kalaitzakis, the 60th overall pick in the 2021 NBA Draft.https://t.co/VHcJzq2P45

