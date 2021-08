Οι Γιατροί του Κόσμου στο πλευρό των πυρόπληκτων

Οι Γιατροί του Κόσμου με τις κινητές μονάδες τους πηγαίνουν στις περιοχές που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές, ώστε να προσφέρουν ιατρική και ψυχολογική φροντίδα στους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας.

Η πρώτη αποστολή, με τη συνεργασία της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενη από γενικό ιατρό, παιδίατρο, κοινωνικό λειτουργό, δύο ψυχολόγους και τρεις φυσιοθεραπευτές, βρίσκεται ήδη στην Εύβοια. Πρώτος σταθμός της αποστολής είναι το Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας, ενώ στη συνέχεια, σε συνεχή συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, η ομάδα θα κατευθυνθεί στα χωριά της περιοχής που έχουν ανάγκη. Η δεύτερη αποστολή θα κατευθυνθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ηλείας.

Στόχος των αποστολών εκτός από την επείγουσα παροχή βοήθειας είναι η εκτίμηση των αναγκών ώστε σύντομα να υλοποιηθούν δράσεις που θα παρέχουν συνεχή ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα στους κατοίκους που έχουν υποφέρει από τις καταστροφικές φωτιές.

Δείχνοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή τους, οι ομάδες των ΓτΚ βρίσκονται για ακόμα μια φορά εκεί όπου υπάρχει η ανάγκη για βοήθεια, όπου υπάρχουν άνθρωποι.

Όποιος θέλει, μπορεί να βοηθήσει κάνοντας κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς σημειώνοντας τη λέξη «Πυρκαγιές»:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Λογ/σμού: 141/29611217

IBAN: GR27 0110 1410 0000 1412 9611 217 / SWIFT: ETHNGRAA

ALPHA BANK

Αρ. Λογ/σμού: 199-00-2002-002401

IBAN: GR06 0140 1990 1990 0200 2002 401 / SWIFT: CRBAGRAAXXX

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αρ. Λογ/σμού: 5018-005706-640

IBAN: GR03 0172 0180 0050 1800 5706 640 / SWIFT: PIRBGRAA

