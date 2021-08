People evacuate Kochyli beach on a ferry boat as wildfire approaches, at Limni village, Northern Evia, Greece, Friday, Aug. 6, 2021. / Κάτοικοι εγκαταλείπουν απο την παραλία Κοχύλι με φέρυ μποουτ καθώς η πυρκαγιά πλησιάζει στη Λίμνη, Βόρεια Εύβοια, 6 Αύγουστου, 2021

Η κατάσταση στη Εύβοια είναι πραγματικά εφιαλτική, αφού η μεγάλη φωτιά επιμένει και προελαύνει για πέμπτη μέρα, έχοντας κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα πρασίνου. Ακόμα μια νύχτα προμηνύεται δύσκολη, με την κατάσταση στα Βασιλικά να είναι οριακή, καθώς η φωτιά έχει μπει ήδη στον οικισμό, ενώ ίδια είναι η εικόνα και στην περιοχή Κυπαρίσσι. Όταν οι φλόγες περικύκλωσαν την Αττική Δύσκολα επίσης τα πράγματα και στον Βουτά, με τις εικόνες να προκαλούν σοκ… Η μάχη με το πύρινο μέτωπο δείχνει να είναι άνιση: Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε απ’ άκρη σ’ άκρη του νομού και κινείται τόσο προς το Βορρά όσο και προς το Νότο και πλέον βασικός στόχος είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εξάπλωσή της προς το Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων. Αλλά και να μην κινδυνεύσει η Ιστιαία και το υπόλοιπο του βόρειου τμήματος στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού. Ολονύχτια «μάχη» στην Εύβοια «Στην Εύβοια, η μάχη θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα με πολύ μεγάλη ένταση από όλες τις δυνάμεις» είπε κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Όπως εξήγησε, η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει 2 μέτωπα. Στο νότιο τμήμα της η κατάσταση είναι σταθερή, προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε διαρκώς, ενώ στο βόρειο τμήμα της, η κατάσταση παραμένει δύσκολη. «Έχουμε ενισχύσει τις δυνάμεις και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 475 πυροσβέστες μαζί με 35 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας από τη Ρουμανία και την Ουκρανία» εξήγησε. «Ταυτόχρονα επιχείρησαν μέχρι το τελευταίο φως, 8 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων αυτών που μας διατέθηκαν από την Σουηδία μαζί με το BERIEV-200» ενώ «οι δυνάμεις του λιμενικού και του πολεμικού ναυτικού παραμένουν σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο προληπτικών εκκενώσεων». Στο σημείο, επιχειρούν επίσης 110 στελέχη των ειδικών δυνάμεων του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού ως πεζοπόρα τμήματα και τις επόμενες ώρες θα ενισχυθούν με 80 ακόμη στελέχη. Ταυτόχρονα, το πολεμικό Ναυτικό διαθέτει τορπιλάκατο, ενώ στη Σκάλα Ωρωπού έχουν διατεθεί αρματαγωγά, 15 λέμβοι και 4 σκάφη ανορθόδοξου πολέμου με 197 στελέχη, για τη μεταφορά πολιτών εφόσον και αν χρειαστεί. Σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται 2 Πλωτά Περιπολικά του Λιμενικού Σώματος, 2 Επιβατηγά-Οχηματαγωγά, 2 Επιβατηγά Τουριστικά και 4 αλιευτικά στην περιοχή Πευκί Ευβοίας. Το Λιμενικό Σώμα, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική έχουν πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό διασώσεων. Ο αριθμός των εθελοντικών ομάδων είναι μεγάλος και έχουν διατεθεί 40 μηχανήματα έργου και 25 υδροφόρες από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την τοπική αυτοδιοίκηση. Για την προσωρινή φιλοξενία των πληγέντων κατοίκων στην Εύβοια, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει επίσης θέσει στη διάθεσή τους δύο κλειστά γυμναστήρια σε Χαλκίδα και Σχηματάρι, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτάκης, καθώς και τον χώρο στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας, στη Λειβαδιά. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μερίμνησε και ήδη απέστειλε απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να είναι εφικτή και εξασφαλισμένη η φιλοξενία συνολικά 500 ατόμων. Η Περιφέρεια ήδη παρέχει προσωρινή στέγαση σε πάνω 2.000 συμπολίτες μας. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Στέφανος Κολοκούρης, εξήγησε πως στην Εύβοια γίνεται μεγάλος αγώνας να αντιμετωπιστεί όπου δίνεται η δυνατότητα και ότι αποστέλλονται περισσότερα εναέρια μέσα. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες και 7-8 εναέρια μέσα τη μέρα. «Για να μπορέσω όμως να στείλω 10 και 12 (εναέρια) μέσα, πρέπει να είναι σε ύφεση κάποιες άλλες πυρκαγιές που δεν είναι μεγάλου βελινεκούς» εξήγησε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Δύο ενεργά μέτωπα Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα egnomi.gr, υπάρχουν δύο ενεργά μέτωπα: Το ένα από Καλύβια προς Δαφνούσα και το δεύτερο κινείται απειλητικά προς Καντήλι. Ο δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης δήλωσε εξοργισμένος για ακόμη μία φορά ότι η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη και πρέπει να είναι συνεχώς παρόντα τα εναέρια μέσα. «Πρέπει να δουν σοβαρά το μέτωπο, διαφορετικά θα καεί όλη η Εύβοια. Το πρωί θα φτάσει η φωτιά στα Πολιτικά, αν δεν ενεργοποιηθούν μεγάλες εναέριες δυνάμεις. Στο Σπαθάρι έσωσαν οι νέοι το χωριό, όπως και το ίδιο συνέβη σε άλλα χωριά. Το βράδυ του Σαββάτου ανοίγονται αντιπυρικές ζώνες από τις επίγειες δυνάμεις, αλλά αυτό δεν επαρκεί». Βασικός στόχος πια είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εξάπλωση της πυρκαγιάς προς το Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων. Ηδη στο Σπαθάρι οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με κατοίκους για να σώσουν ό,τι σώζεται, ενώ νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε στις Ροβιές το μεσημέρι του Σαββάτου και το απόγευμα η φωτιά επισκέφθηκε ξανά το Σπαθάρι και το Μετόχι. Αν η πυρκαγιά περάσει από το Καντήλι, θα συναντήσει νέο πευκοδάσος, δηλαδή πρόσφορο έδαφος για να επεκταθεί περαιτέρω προς το Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων. Ενα ακόμη βράδυ όμως προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολο και πρέπει πάση θυσία η φωτιά να μη φτάσει στη Μεσσαπία και στα βόρια στην Ιστιαία…