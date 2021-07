Ομάν: Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο – Σκοτώθηκαν δύο μέλη του πληρώματος

Δύο μέλη πληρώματος, ένας Βρετανός και ένας Ρουμάνος, σκοτώθηκαν, όταν ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων, το οποίο διαχειρίζεται η ισραηλινή εταιρεία Zodiac Maritime, δέχθηκε επίθεση στην Αραβική Θάλασσα χθες στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, έγινε σήμερα γνωστό από την εταιρεία.

Η εταιρεία Zodiac, με έδρα το Λονδίνο, ανέφερε στον ιστότοπό της ότι η επίθεση εναντίον του Mercer Street, ενός τάνκερ ιαπωνικής ιδιοκτησίας με σημαία Λιβερίας, ερευνάται.

