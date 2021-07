Ο Ολυμπιακός κοντράρεται απόψε στο Αζερμπαϊτζάν με τη Νέφτσι Μπακού (20:00, Mega) στη ρεβάνς του 1-0 στο Καραϊσκάκη και θέλει να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Οι ερυθρόλευκοι ταξίδεψαν με πάρα πολλά προβλήματα και απουσίες στο Μπακού, αλλά με σιγουριά και πίστη για την πρόκριση, με τον Πέδρο Μαρτίνς να έχει προετοιμάσει κατάλληλα τους πδοσφαιριστές του για την αποψινή «μάχη».

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε μάλιστα με ποια εμφάνιση πρόκειται να αγωνιστεί κόντρα στη Νέφτσι Μπακού για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος θα παίξουν με τη νέα μπλε εμφάνισή τους, ένα χρώμα άλλωστε το οποίο έχει ταυτιστεί με ευρωπαϊκές προκρίσεις και επιτυχίες, προσδοκώντας να πετύχουν ακόμα μία απόψε .

Τα χρώματα μας για απόψε! ΘΡΥΛΕ γερά! / Our team #colors for tonight! Let’s do this Olympiacos! 🔴⚪️ 👊🏻#Olympiacos #UCL #NEFOLY #Legend #Football #Jersey @ChampionsLeague pic.twitter.com/7hsbAgfxZV

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) July 28, 2021