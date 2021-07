Ένα ελληνικό εστιατόριο που ανήκει στον Έλληνοαμερικανό Γιώργο Δημητρόπουλο έκανε δεκτό του αίτημα του Greek Freak για παροχή δωρεάν φαγητού για πάντα!

Το αίτημα του Γιάννη έγινε μέσω twitter στην αλυσίδα εστιατορίων Chic-Fil-A, όπου προμηθεύτηκε τις 50 κοτομπουκιές αμέσως μετά την επική εμφάνισή του στο Game 6 των φετινών τελικών.

Η συγκεκριμένη αλυσίδα όμως δεν απάντησε ποτέ στο αίτημα του Γιάννη, με την ευκαιρία να την αρπάζουν από τα μαλλιά τα εστιατόρια Culver’s.

Με μία απάντηση στο tweet του Giannis, του πρότεινε «κάτι καλύτερο»: «Ο συν-ιδιοκτήτης του καταστήματος, Γιώργος Δημητρόπουλος θα ήθελε να σε τιμήσει και να σου προσφέρει δωρεάν φαγητό για πάντα. Η δέσμευσή σου στην πολιτεία μας δίνει έμπνευση. Στείλε μας ένα προσωπικό μήνυμα για να συνδεθούμε».

@giannis_an34 How about one better? Culver’s of Shorewood co-owner George Dimitropoulos would be honored to offer you free food for life. Your loyalty to our home state is inspiring! Shoot us a DM so we can connect. pic.twitter.com/WOFdzcf4zg

— Culver’s Restaurants (@culvers) July 23, 2021