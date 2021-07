«With the 15th pick in the 2013 NBA Draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Antetokounmpo from Athens-Greece. He last played for Filathletikos in Greece». Μπορεί μια απλή φράση να αλλάξει την ιστορία ενός οργανισμού;

Στις 27 Ιουνίου 2013 οι Μιλγουόκι Μπακς επέλεξαν στο νούμερο 15 του ντραφτ έναν 18χρονο φόργουορντ που σε επαγγελματικό επίπεδο, είχε αγωνιστεί μόνο στην δεύτερη κατηγορία της Ελλάδας. Το όνομά του, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Τα «ελάφια» εμπιστεύθηκαν ένα αμούστακο παιδί και οχτώ χρόνια μετά θα πρέπει να αισθάνονται και με το παραπάνω δικαιωμένοι.

To10.gr θυμάται την κοινή πορεία των Μπακς με τον Γιάννη, που ξεκίνησε με το χειρότερο ρεκόρ στο ΝΒΑ και καταλήγει μια ανάσα μακριά από τον πρώτο τίτλο μετά από 50 χρόνια.

2013-2014: Η αρχή

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπογράφει το πρώτο του συμβόλαιο στις 30 Ιουνίου και τα υπόλοιπα είναι απλώς ιστορία. Όταν ο Greek Freak πήγε στους Μπακς, τα «ελάφια» δεν είχαν καμία σχέση με την τωρινή. Πάλευαν να βρουν σταθερότητα, ενώ η πόλη του Μιλγουόκι κινδύνευε να χάσει την ομάδα, καθώς επείγονταν άμεση κατασκευή νέου γηπέδου, για το οποίο δεν υπήρχαν τα απαραίτητα κεφάλαια για να χτιστεί.

Ο Γιάννης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στις 30 Οκτωβρίου 2013 στο «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης. Αγωνίστηκε για 4:43΄ στην ήττα των Μπακς, με τον πρώτο του πόντο να έρχεται από την γραμμή των βολών.

Η ρούκι του σεζόν ολοκληρώθηκε με τον Αντετοκούνμπο να πετυχαίνει 6,8 πόντους, να μαζεύει 4,4 ριμπάουντ και μοιράζει 1,9 ασίστ σε 77 παιχνίδια κανονικής περιόδου. Οι επιδόσεις του του χάρισαν μια θέση στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα των ρούκις, η πρώτη από τις πολλές διακρίσεις που θα ακολουθούσαν.

Για τους Μπακς όμως, η χρονιά ήταν καταστροφική, με τα «ελάφια» να τερματίζουν τελευταία στην Ανατολική Περιφέρεια, έχοντας ρεκόρ 15 νίκες και 67 ήττες.

2014-2015: Ο ερχομός του Κιντ και ο «point-forward»

Μετά από μια πολύ άσχημη σεζόν, οι Μιλγουόκι Μπακς απέλυσαν τον προπονητή Λάρι Ντριου και στην θέση του έφεραν τον Τζέισον Κιντ. Ο Αμερικανός, πρωταθλητής ως παίκτης με τους Μάβερικς του 2011, είχε μια ρηξικέλευθη άποψη για την χρησιμοποίηση του Γιάννη. Πλέον ο Αντετοκούνμπο θα ήταν ο πλέι-μέικερ της ομάδας. Ένας παίκτης με ύψος 2,11 θα αποτελούσε τον οργανωτή της ομάδας.

Ο Greek Freak δέχθηκε την πρόκληση και ολοκλήρωσε την δεύτερη σεζόν του στον «μαγικό κόσμο» με 12, 7 πόντους, 6,7 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ και 1 τάπα σε 81 παιχνίδια της regular season.

Το ίδιο βελτιωμένη ήταν και η χρονιά για τους Μπακς, οι οποίοι επέστρεψαν στα playoffs, καθώς τερμάτισαν στην έκτη θέση της Περιφέρειας με ρεκόρ 41 νίκες και ισάριθμες ήττες.

Θα ήταν η πρώτη εμπειρία για τον Γιάννη σε αυτό το επίπεδο, με την απειρία του να εμφανίζεται σε μία περίπτωση στην σειρά απέναντι στους Σικάγο Μπουλς. Οι «ταύροι» πέρασαν στα ημιτελικά, κερδίζοντας την σειρά με 4-2. Το έκτο παιχνίδι εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, με τους Μπουλς να επικρατούν με 120-66 μέσα στο Μιλγουόκι. Ο Greek Freak αντέδρασε άσχημα σε μία φάση και χτύπησε τον Ντάνλιβι με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τον αγώνα.

Κατά μέσο όρο στην σειρά είχε 11,5 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ και 1,5 τάπα σε 33,5 λεπτά συμμετοχής.

2015-2016: Πισωγύρισμα για Μπακς, συνεχής βελτίωση για Γιάννη

Ενώ όλα έδειχναν πως οι Μπακς είχαν μπει πλέον στο σωστό δρόμο, ο οποίος θα τους έφερνε σε συνεχόμενες παρουσίες στην postseason, η επόμενη χρονιά δεν ήταν αυτή που περίμεναν στο Γουισκόνσιν.

Τα «ελάφια» δεν επέδειξαν την σταθερότητα που απαιτούνταν και βρέθηκαν μετά από 82 παιχνίδια κανονικής περιόδου στην 12η θέση της Ανατολής, με ρεκόρ 33 νίκες και 49 ήττες.

Ωστόσο αυτό δεν ανέκοψε την πορεία του Αντετοκούνμπο, η οποία ήταν συνεχώς ανοδική. Το πρότζεκτ γύρω από τον ρόλο του πλέι-μέικερ συνεχίστηκε και ο Γιάννης παρουσιάστηκε πληθωρικός στους μέσους όρους του.

Ολοκλήρωσε με 16,9 πόντους, 7,7 ριμπάουντ, 4,3 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 1,4 τάπες σε 80 εμφανίσεις και 35,3 λεπτά συμμετοχής.

2016-2017: Χρονιά εκτόξευσης

Η σεζόν 2016-2017 αποτέλεσε τον προάγγελο για όσα θα επακολουθούσαν τις επόμενες σεζόν. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανάγκασε όλους τους Αμερικανούς να μάθουν το επίθετό του.

Βελτίωσε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τα νούμερά του και είδε το όνομά του ανάμεσα στους κορυφαίους. Μια νέα εποχή ανέτελλε για τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι άρχισαν σιγά-σιγά να καταλαβαίνουν πως η επιλογή τους το 2013, μπορεί να χαρακτηριστεί ως η καλύτερη στην ιστορία του οργανισμού.

Ο Greek Freak ολοκλήρωσε με 22,9 πόντους, 8,8 ριμπάουντ, 5,4 ασίστ, 1,6 κλεψίματα και 1,9 τάπες. Ήταν πρώτος σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες των Μπακς. Το τέλος της χρονιάς τον βρήκε All-Star, Πιο Βελτιωμένο Παίκτη του ΝΒΑ, μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας και δεύτερης αμυντικής πεντάδας.

Το άστρο του οδήγησε τα «ελάφια» στα playoffs, μετά από απουσία ενός χρόνου, με το Μιλγουόκι να ολκληρώνει έκτο την κανονική περίοδο με ρεκόρ 42 νίκες και 40 ήττες.

Στον πρώτο γύρο τους περίμεναν οι Τορόντο Ράπτορς, οι οποίοι αποδείχθηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο. Μπορεί οι Μπακς να έκαναν το break στο εναρκτήριο παιχνίδι, αλλά οι Καναδοί πήραν τα τέσσερα από τα πέντε επόμενα και προκρίθηκαν στα ημιτελικά με 4-2.

Ο Αντετοκούνμπο συνέχισε από εκεί που σταμάτησε την κανονική περίοδο και σε έξι παιχνίδια είχε 24,8 πόντους, 9,5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2,2 κλεψίματα και 1,7 τάπες σε 40΄συμμετοχής.

2017-2018: Ο Γιάννης το βιολί του, οι Μπακς την αστάθειά τους

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε στην πέμπτη σεζόν του στο ΝΒΑ, έχοντας υπογράψει το πρώτο του κανονικό συμβόλαιο, το οποίο θα του απέφερε 100 εκατ. δολάρια για τέσσερα χρόνια.

Ο Greek Freak είχε αλλάξει πλέον επίπεδο και όλη η λίγκα τον αντιμετώπιζε ως έναν μελλοντικό MVP, κάτι που δεν θα αργούσε να συμβεί.

Η ωρίμανση του Γιάννη θα ερχόταν απότομα, καθώς στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 χάνει αιφνίδια τον πατέρα του, Τσαρλς. Ο ίδιος το μετέτρεψε σε κίνητρο επιτυχίας και δούλεψε ακόμα πιο σκληρά.

Ολοκλήρωσε την σεζόν με 26,9 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4,8 ασίστ, 1,5 κλεψίματα, 1,4 τάπες σε 75 παιχνίδια κανονικής περιόδου.

Ωστόσο η χρονιά σημαδεύτηκε και από την απόλυση του Τζέισον Κιντ, λίγο μετά το All-Star Game όπου ο Γιάννης έδωσε και πάλι το παρών. Ο Αντετοκούνμπο είδε τους Μπακς να διώχνουν τον προπονητή στον οποίο οφείλει πολλά για την εξέλιξή του.

Το τέλος της regular season βρήκε τα «ελάφια» με τον Τζο Πράντι ως υπηρεσιακό προπονητή και στην έβδομη θέση της Ανατολής, με ρεκόρ 42 νίκες και 40 ήττες.

Οι Μπόστον Σέλτικς τους περίμεναν στον πρώτο γύρο, εκεί όπου οι Μπακς «σκόνταψαν» και στις δύο προηγούμενες παρουσίες του Γιάννη. Το κακό όμως θα τρίτωνε, καθώς οι Κέλτες τους απέκλεισαν με σκορ 4-3.

Ο Greek Freak τελείωσε την σειρά με 25,7 πόντους, 9,6 ριμπάουντ, 6,3 ασίστ και 1,4 κλεψίματα σε 40΄συμμετοχής, νούμερα που δεν ήταν αρκετά για να περάσουν οι Μπακς στον επόμενο γύρο.

2018-2019: MVP, MVP, MVP

Όλοι ήξεραν ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν. Αργά ή γρήγορα ο Γιάννης από τα Σεπόλια θα αναδεικνυόταν σε MVP του καλύτερου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.

Η έλευσε του Μάικ Μπούντενχολζερ εκτόξευσε τους Μπακς στην κανονική περίοδο, με τα «ελάφια» να πηγαίνουν από τις 15 νίκες της πρώτης σεζόν του Γιάννη, στις 60, έξι χρόνια μετά.

Ο Greek Freak είχε μια ομάδα που ήταν στημένη γύρω του και εκμεταλλεύθηκε αυτό το γεγονός στο έπακρο. Ολοκλήρωσε με 27,7 πόντους, 12,5 ριμπάουντ, 5,9 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και 1,5 τάπες σε μόλις 32,8΄ συμμετοχές.

Η πρώτη θέση του Μιλγουόκι στην regular season του έδωσε επιτέλους την δυνατότητα να συνεχίσει και μετά τον πρώτο γύρο την πορεία του. Τα «ελάφια» πέρασαν με συνοπτικές διαδικασίες τα εμπόδια των Πίστονς και Σέλτικς και θα συναντούσαν στους τελικούς της Ανατολής του Τορόντο Ράπτορς του Καουάι Λέοναρντ.

Η σειρά ξεκίνησε εντυπωσιακά για τους Μπακς που κράτησαν την έδρα τους και προηγήθηκαν με 2-0. Το σκηνικό μεταφερόταν στο Τορόντο, όπου στο τρίτο παιχνίδι βρέθηκαν μια ανάσα από το 3-0 και την βέβαιη πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ. Τελικά όμως η κατάσταση άλλαξε άρδην από εκεί και μετά, με τους Καναδούς να παίρνουν τα τέσσερα επόμενα ματς και να προκρίνονται με 4-2.

Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον Αντετοκούνμπο, που έβλεπε μια χρυσή ευκαιρία για «δαχτυλίδι» να χάνεται με αυτό τον τρόπο. Από την μεριά του, ο ίδιος αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα από την άμυνα των παικτών του Νικ Νερς, οι οποίοι του έκλεισαν όλους τους διαδρόμους προς το καλάθι.

Τελειώσε τα playoffs, έχοντας σε 15 παιχνίδια, 25,5 πόντους, 12,3 ριμπάουντ, 4,9 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 2 τάπες.

Στις 25 Ιουνίου 2019 θα γραφόταν ιστορία, καθώς ο Έλληνας Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αναγορευόταν σε MVP του ΝΒΑ. Η 14η Ιουλίου έχει ονομαστεί ως «Giannis Day» στο Μιλγουόκι, για τον εορτασμό της ανάδειξης του «ήρωα» της πόλης σε Πολυτιμότερο Παίκτη. Παράλληλα αποτέλεσε μέλος της καλύτερης πεντάδας και καλύτερης αμυντικής πεντάδας του πρωταθλήματος.

2019-2020: Σταθερά στην κορυφή

Η χρονιά της πανδημίας. Ο κορονοϊός μπήκε στην ζωή μας και το ΝΒΑ δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο. Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Ρούντι Γκομπέρ βρέθηκε θετικός πριν τον αγώνα των Τζαζ με τους Θάντερ και το πρωτάθλημα κατέβασε αμέσως ρολά.

Η συνέχεια δόθηκε στην «φούσκα» της Disney στο Ορλάντο, εκεί όπου και ολοκληρώθηκε η χρονιά. Ο Γιάννης συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις καθόλη την διάρκεια της περιόδου, και τελείωσε με 29,5 πόντους, 13,6 ριμπάουντ, 5,6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα, με μόλις 30,4 λεπτά συμμετοχής μέσου όρου.

Το ίδιο κυριαρχικά συνέχισαν και οι Μπακς, που κατέλαβαν και πάλι την πρώτη θέση στην Ανατολή με ρεκόρ 56 νίκες και 17 ήττες.

Πρώτος σταθμός στα playoffs ήταν οι Ορλάντο Μάτζικ, με τα «ελάφια» να προκρίνονται με 4-1, αλλά να μένουν στην ιστορία για την απόφασή τους να μην κατέβουν σε ένα παιχνίδι, ως διαμαρτυρία για τον θάνατο ενός Αφροαμερικανού στο Γουισκόνσιν από αστυνομικό.

Στον δεύτερο γύρο τους περίμεναν οι σκληροτράχηλοι Μαϊάμι Χιτ του Τζίμι Μπάτλερ. Η ομάδα της Φλόριντα αποτελούσε τον κακό δαίμονα του Αντετοκούνμπο, κάτι που αποδείχθηκε και σε αυτή την σειρά. Προηγήθηκαν με 3-0, είδαν τον Greek Freak να τραυματίζει τον αστράγαλό του και απέκλεισαν τους Μπακς με 4-1.

Ο Γιάννης συμπλήρωσε εννέα συμμετοχές σε αυτή την ιδιαίτερη postseason, με μέσο όρο 26,7 πόντους, 13,8 ριμπάουντ, 5,7 ασίστ σε 30,8΄συμμετοχής.

Για άλλη μια φορά το Μιλγουόκι δεν μπόρεσε να κάνει το βήμα παραπάνω, με το συμβόλαιο του ηγέτη τους να λήγει το καλοκαίρι του 2021 και όλοι να κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα.

Στην περίοδο του στην «φούσκα», ο Γιάννης μπόρεσε να εμπλουτίσει και άλλο την ατομική του τροπαιοθήκη. Αναδείχθηκε για δεύτερη σερί σεζόν MVP του ΝΒΑ, ενώ πήρε, για πρώτη φορά, και το βραβείο του Καλύτερου Αμυντικού του πρωταθλήματος. Μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Χακίμ Ολάζοουν έχουν καταφέρει κάτι παρόμοιο στην ιστορία.

2020-2021: Ο «Μίδας» του ΝΒΑ και η εκπλήρωση του ονείρου

Μπαίνοντας στην φετινή σεζόν, όλο το ΝΒΑ κινούνταν γύρω από το θέμα της ανανέωσης του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Τελικά όλες οι απορίες λύθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου 2020, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας που θα του αποφέρει συνολικά κάτι πάνω από 228 εκατ. δολάρια. Το μεγαλύτερο στην ιστορία του πρωταθλήματος, για ένα παιδί που αναγκαζόταν να πουλάει αντικείμενα στον δρόμο για να ζήσει.

Με τους Μπακς να γνωρίζουν πως θα έχουν για άλλα πέντε χρόνια τον ηγέτη τους, πλέον απέμενε να βρουν το τρόπο για να κάνουν το βήμα παραπάνω στα playoffs και να διεκδικήσουν το δαχτυλίδι του πρωταθλητή.

Η κανονική περίοδος τους βρήκε στην τρίτη θέση της Ανατολής, με ρεκόρ 46 νίκες και 26 ήττες. Από την μεριά του ο Greek Freak σταμάτησε στους 28,1 πόντους, 11 ριμπάουντ, 5,9 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 1,2 τάπες σε 33΄συμμετοχής.

Λίγοι έδιναν ελπίδες στους Μπακς για κάτι καλό στην postseason και αυτό κυρίως λόγω της παρουσίας των Μπρούκλιν Νετς, των Ντουράντ, Ίρβινγκ και Χάρντεν. Τελικά αποδείχθηκε πως ο ρόλος του αουτσάιντερ ταιριάζει καλύτερα στα «ελάφια».

Χιτ, Νετς και Χοκς τους είδαν να παίρνουν την πρόκριση και να φτάνουν στους τελικούς του ΝΒΑ. Το πρωτάθλημα απείχε ελάχιστα πλέον και οι Φίνιξ Σανς αποτελούσαν το τελευταίο εμπόδιο.

Οι «ήλιοι» κράτησαν την έδρα τους και πήραν το προβάδισμα με 2-0. Υπολόγιζαν όμως χωρίς τον Γιάννη, ο οποίος αφήφισε τις παραινέσεις των γιατρών να μείνει εκτός δράσης μετά την υπερέκταση του αριστερού γονάτου στο τέταρτο παιχνίδι με τους Χοκς, και επέστρεψε στην δράση πεινασμένος για αποδείξεις.

Το Μιλγουόκι έχει γυρίσει την κατάσταση, προηγείται με 3-2 και τα ξημερώματα της Τετάρτης (4:00 ώρα Ελλάδας) έχουν την ευκαιρία να πάρουν το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά από το 1971.

Τι καλύτερο για να ολοκληρωθεί μια σχέση ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς, που συνεχίζουν μαζί να γράφουν ιστορία.