«Τρέλα» για τον Μέσι στο Μαϊάμι

Στο Μαϊάμι βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες ο Λιονέλ Μέσι, όπου μαζί με την οικογένειά του περνά στιγμές χαλάρωσης, μετά την κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα με την Αργεντινή.

Ούτε εκεί κατάφερε όμως ο Μέσι να ξεφύγει από την αγάπη των θαυμαστών του, καθώς κατά την έξοδό του από μαγαζί στο οποίο είχε πάει για φαγητό εκατοντάδες άνθρωποι τον περίμεναν για ένα αυτόγραφο και μια φωτογραφία.

Χάρη στη βοήθεια των ανθρώπων της ασφαλείας του ο σταρ της Μπαρτσελόνα κατάφερε να ξεμπερδέψει, με τον κόσμο να φωνάζει το όνομά του και να τον αποθεώνει.

Look at the crowd surrounding Messi while he’s on vacation in Miami 😳

(🎥: @TNTSportsAR)pic.twitter.com/S32607LTCu

— B/R Football (@brfootball) July 16, 2021