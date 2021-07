Οι γερμανικές αρχές ανέφεραν απόψε ότι αναμένουν πως οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν τις δυτικές περιοχές της χώρας θα φτάσουν τουλάχιστον τους 58, αναθεωρώντας τον προηγούμενο απολογισμό που έκανε λόγο για 45 θύματα, ενώ συνολικά στην Ευρώπη τα θύματα από τις πλημμύρες ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 67.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν άλλοι τέσσερις νεκροί, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα «τουλάχιστον 30» σε αυτήν την περιοχή. Στη Ρηνανία-Παλατινάτο οι αρχές έκαναν λόγο για άλλους 9 νεκρούς, πέραν των 19 που είχαν ήδη ανακοινωθεί νωρίτερα.

Η καγκελάριος Μέρκελ μετά και τα τελευταία δραματικά γεγονότα στη χώρα της, εξέφρασε την ανησυχία της για τη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων και κάλεσε σε δράση από την Ουάσινγκτον όπου αναγορεύτηκε επίτιμη διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, κάλεσε δε σε επαγρύπνηση για τον κορωνοϊό.

«Έχουμε όλο και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι πλημμύρες που βιώνουν κάποια τμήματα της Γερμανίας αυτή τη στιγμή και οι οποίες είναι πραγματικά δραματικές με πολλούς τραγικούς θανάτους, είναι ένα παράδειγμα γι αυτό. Αν κοιτάξουμε τα ετήσια στοιχεία, τότε θα διαπιστώσουμε ότι πάντα υπήρχαν καταιγίδες και πλημμύρες, αλλά η συχνότητα είναι απλά ανησυχητική και μας ωθεί να δράσουμε», είπε η Γερμανίδα καγκελάριος σήμερα κατά την αναγόρευσή της σε επίτιμη διδάκτορα του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Η Μέρκελ ανέφερε επίσης τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια ως ένα άλλο παράδειγμα.

Η Γερμανίδα καγκελάριος τόνισε επίσης ότι «η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στη Γλασκόβη το φθινόπωρο πρέπει να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τις αυτοδεσμεύσεις των χωρών. Είναι πολύ, πολύ καλό νέο το γεγονός ότι οι ΗΠΑ επέστρεψαν και έχουν προτείνει αρκετά φιλόδοξους στόχους. Αυτό φυσικά αλλάζει εντελώς τον κόσμο, επειδή μία από τις μεγάλες χώρες που εκπέμπουν αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου συμμετέχει επίσης τώρα και επειδή θέτει υπό πίεση φυσικά και άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, της Κίνας και άλλων ανεπτυγμένων χωρών όπως η Ιαπωνία, για παράδειγμα».

Horrible #flood in #Germany at the moment. Many died, are injured or missing. It’s been raining for weeks now. Switzerland is fighting against rising water levels as well. #Hochwasser pic.twitter.com/4K9YosHWCW

Στη δίνη ακραίων καιρικών φαινομένων βρίσκεται και το Βέλγιο, όπου η στάθμη του ποταμού Μεύση συνεχίζει να ανεβαίνει στη Λιέγη, στα ανατολικά της χώρας, και χιλιάδες κάτοικοι των παραποτάμιων συνοικιών καλούντα να εγκαταλείψουν, αν μπορούν, τα σπίτια τους, όπως τους προειδοποίησαν οι τοπικές αρχές κάνοντας λόγο για μια «έκτακτη κατάσταση κρίσης».

«Τους συμβουλεύουμε να κατευθυνθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο της Λιέγης. Αν δεν είναι εφικτή η εκκένωση (της κατοικίας), συστήνουμε στους πολίτες να ανέβουν στους πάνω ορόφους και να μην διακινδυνεύσουν» αναφέρεται στο μήνυμα των αρχών που μεταδόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών της Βαλλονίας, εντός των προσεχών ωρών η στάθμη του νερού μπορεί να ανέβει 1,5 μέτρο πάνω από το επίπεδο όπου βρίσκεται τώρα.

Η Λιέγη, μια πόλη 200.000 κατοίκων, είναι η τέταρτη σε μέγεθος στο Βέλγιο. Οι συνοικίες που κινδυνεύουν από την άνοδο της στάθμης του ποταμού είναι οι Κορονμέζ, Σεν-Λεονάρ, Ουτρεμέζ και το κέντρο της πόλης.

Ο ποταμός Μεύσης ενώνεται στο επίπεδο της Λιέγης με παραποτάμους από το νότιο και το ανατολικό Βέλγιο, στους οποίους ο όγκος του νερού έχει αυξηθεί πολύ τις τελευταίες ημέρες, λόγω της καταρρακτώδους βροχής. Οι κοινότητες (Τε, Πεπινστέ, Σπα…) που βρίσκονται δίπλα στους παραποτάμους αυτούς, όπως στον Ουρτ και τον Βεσντρ, κατακλύσθηκαν από τα νερά από χθες Τετάρτη. Πλημμυρισμένο είναι και μεγάλο μέρος της πόλης Ανγκλέρ, στις όχθες του ποταμού Ουρτ.

Σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, από τις πλημμύρες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι σε όλη τη χώρα, οι τέσσερις εκ των οποίων στην περιφέρεια του Βερβιέ.

Χιλιάδες άνθρωποι στη νότια Ολλανδία καλούνται από τις αρχές να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους όσο το δυνατόν συντομότερα για να γλιτώσουν από τις πλημμύρες, καθώς οι ποταμοί της περιοχής βρίσκονται στα πρόθυρα της υπερχείλισης.

It’s remarkable that #floods cause havoc in:

>Germany

>Belgium

>The Netherlands

>Switzerland

>The UK

>Luxembourg

Yet, so little is written about the fact that this is just more climate chaos which is only going to get worse unless we act decisively (no sign of that, by the way) pic.twitter.com/fKTw0yM16G

— Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) July 15, 2021