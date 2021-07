Ολυμπιακός: Οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων με τη Νέφτσι Μπακού

Μετά και την επιτυχημένη πρόβα τζενεράλε κόντρα στον Άρη ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στα δύο παιχνίδια με τη Νέφτσι Μπακού για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Μάλιστα οι Ερυθρόλευκοι γνωστοποίησαν τις ημερομηνίες και τις ώρες των ματς με την ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Ιουλίου στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 22:00, ενώ η ρεβάνς θα γίνει ακριβώς μία εβδομάδα αργότερα, στις 28 του μήνα, στις 20:00 ώρα Ελλάδας, στο Μπακού.

Οι ημερομηνίες και οι ώρες των δύο αγώνων μας κόντρα στην Νέφτσι Μπακού! / The dates and hours of our two games against Neftçi! 🔴⚪📅#Olympiacos #UCL #OLYNEF #Football #Greece #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/QKvhrgogG1

