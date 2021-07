Η τέχνη της ανδρικής ένδυσης στο V&A Museum

Τη μόδα και τη δημιουργικότητα στην Αφρική και τη Νότια Κορέα θα προβάλλει το Μουσείο V&A, στο Λονδίνο μετά την πρώτη του μεγάλη έκθεση με επίκεντρο την ανδρική ένδυση.

Την έκθεση «Fashioning Masculinities: The Art of Menswear» θα ακολουθήσει η «Africa Fashion» η οποία ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο και αργότερα θα παρουσιαστεί η «Hallyu! The Korean Wave»

Η έκθεση ανδρικής ένδυσης «Fashioning Masculinities: The Art of Menswear» θα διαρκέσει από τις 19 Μαρτίου 2022 έως τις 6 Νοεμβρίου 2022 και θα εξυμνεί «τη δύναμη, την τέχνη και την πολυμορφία της ανδρικής ενδυμασίας και εμφάνισης».

Η έκθεση θα αναδείξει την «άνευ προηγουμένου δημιουργικότητα στην ανδρική μόδα» εντοπίζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα ανδρικά ενδύματα διαμορφώθηκαν και αναδιαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια των αιώνων, εξερευνώντας πώς οι σχεδιαστές, οι ράφτες και οι καλλιτέχνες -και οι πελάτες και τα μοντέλα τους- έχουν δομήσει και ερμηνεύσει τον ανδρισμό σε διαφορετικές περιόδους μέσα από τα ρούχα.

Στην έκθεση «Fashioning Masculinities» θα παρουσιαστούν η σύγχρονη οπτική θρυλικών σχεδιαστών και ανερχόμενων δημιουργών μαζί με ιστορικούς θησαυρούς από τις συλλογές του V&A και τα σημαντικά δάνεια, αναγεννησιακοί πίνακες, γλυπτά, φωτογραφίες και ταινίες.

Τον Ιούνιο του 2022, για τις ανάγκες της έκθεσης «Africa Fashion» θα συγκεντρωθούν περισσότερα από 250 αντικείμενα, τα οποία προέρχονται από προσωπικά αρχεία σύγχρονων Αφρικανών δημιουργών μόδας και θα παρουσιαστούν μαζί με κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τις φωτογραφίες της συλλογής του V&A.

Στόχος είναι να δοθεί έμφαση στην «ακαταμάχητη δημιουργικότητα, την επινοητικότητα και τον διαρκή παγκόσμιο αντίκτυπο των σύγχρονων Αφρικανών δημιουργών μόδας», καθώς και να διερευνηθεί πώς η μουσική και οι εικαστικές τέχνες αποτελούν βασικό μέρος της πολιτιστικής αναγέννησης της Αφρικής.

Η έκθεση «Hallyu! The Korean Wave» θα προβάλλει τη δημιουργική συνεισφορά της Νότιας Κορέας στον κινηματογράφο, το θέατρο, τη μουσική, την ομορφιά και τη μόδα.

Είναι η πρώτη έκθεση στο Λονδίνο που παρουσιάζει την «πολύχρωμη και δυναμική ποπ κουλτούρα» της Νότιας Κορέας.

Η έκθεση που διοργανώνεται με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού, της Δημοκρατίας της Κορέας, εστιάζει σύμφωνα με το ΑΠΕ στο Κορεατικό Κύμα από την άνοδό του στα τέλη του 1990 έως την έκρηξή του σε παγκόσμιο φαινόμενο.