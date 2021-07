Μέσι: Αν όχι τώρα, πότε;

Η μεγάλη ώρα έφτασε. Ο τελικός του Copa America είναι εδώ… Σε λίγες ώρες (11/7, 03:00), Βραζιλία και Αργεντινή θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο Μαρακανά για τον μεγάλο τίτλο της Νότιας Αμερικής.

Πρόσωπο της αναμέτρησης; Δεν χρειάζεται καν ερώτημα. Φυσικά ο Λιονέλ Μέσι. Ο pulga κατάφερε να πάρει από το χέρι την Αργεντινή και με τις ηγετικές του εμφανίσεις την έστειλε στον μεγάλο τελικό του Copa America όπου θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία του Νεϊμάρ.

Μία ακόμη ευκαιρία για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της τελευταίας 15ετιας να φτάσει σε ένα τρόπαιο με την πατρίδα του. Μία ευκαιρία για να εξιλεωθεί και να φτάσει με την «Αλμπισελέστε» στη… Γη της Επαγγελίας.

Πιο συγκεκριμένα, η πέμπτη ευκαιρία. Μετά από τέσσερις χαμένους τελικούς με το εθνόσημο στο στήθος, ο Μέσι επιστρέφει σε ακόμη έναν τελικό με τη χώρα του. Στον τέταρτο τελικό του Copa America, ευελπιστώντας να καταφέρει επιτέλους να κατακτήσει έναν τίτλο με την Αργεντινή.

Πρώτα το 2007, όταν ο τότε 20χρονος Μέσι έβλεπε τη Βραζιλία να επικρατεί στον τελικό με 3-0. Ακολούθησε ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2014, όταν ο Γκονζάλο Ιγκουαίν έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη και η Γερμανία επικρατούσε στην παράταση με 1-0 χάρη στο γκολ του Μάριο Γκέτσε.





Έναν χρόνο αργότερα η Αργεντινή έχανε μέσα από τα χέρια της ακόμη έναν τίτλο. Στο Copa America του 2015, όταν η Χιλή σήκωνε την κούπα, κατακτώντας τον τίτλο μέσω της… ρώσικης ρουλέτας, όπως έκανε και το 2016, όταν έφτασε στο back to back!





Μάλιστα, τότε ο Μέσι είχε ανακοινώσει την απόσυρση του από την εθνική ομάδας, ωστόσο μετά από πιο ψύχραιμες σκέψεις πήρε πίσω την απόφαση αυτήν…

Ο 34χρονος πραγματοποιεί φέτος ίσως το καλύτερο τουρνουά της καριέρας του με την «Αλμπισελέστε» και αυτό φαίνεται από τα νούμερα και τη… δίψα που βγάζει στο γήπεδο. Καταλυτικός σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια και πρώτος σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου.

Στα 11 γκολ που έχει σκοράρει η Αργεντινή, ο Μέσι έχει βάλει το… χέρι του εννιά φορές, με 4 γκολ και 5 ασίστ. Πρώτος στη διοργάνωση και στις δύο κατηγορίες. Ο Μέσι είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής σε αυτό το Copa America που έχει σκοράρει με εκτέλεση φάουλ και μάλιστα το έχει κάνει δύο φορές. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός, πως στο Euro έχει μπει μονάχα ένα γκολ με φάουλ, με τον Μέσι να είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής μεταξύ άλλων 902 (εκτός του Ντάμσγκααρντ) που έχει σκοράρει με φάουλ σε Euro και Copa America φέτος!

Argentina’s goals in Copa America 2021: Messi ⚽ vs. 🇨🇱

Messi 🅰 vs. 🇺🇾

Messi P-🅰vs. 🇵🇾

Messi 🅰 vs. 🇧🇴

Messi ⚽ vs. 🇧🇴

Messi ⚽ vs. 🇧🇴

❌ vs. 🇧🇴

Messi 🅰 vs. 🇪🇨

Messi 🅰 vs. 🇪🇨

Messi ⚽ vs. 🇪🇨

Messi 🅰 vs. 🇨🇴 pic.twitter.com/4yXvaqi2JD — MessiTeam (@Lionel10Team) July 9, 2021

Παράλληλα, ο Αργεντινός είναι πρώτος σε όλη τη διοργάνωση, στις δημιουργημένες ευκαιρίες (20), στις επιτυχημένες ντρίμπλες (33), αλλά και στα βραβεία MVP (4).

Messi in the Copa America Goals: 4 (most)

Assists: 5 (most)

Big Chances Created: 6

Chances Created: 20 (most)

Successful dribbles: 33 (most)

MOTM: 4 (most)

Average rating: 8.62 (highest) He takes Argentina to another final 🇦🇷🐐 pic.twitter.com/P0Vk36m9pO — MessiTeam (@Lionel10Team) July 7, 2021

Ο Pulga δείχνει να θέλει τον φετινό τίτλο περισσότερο από κάθε άλλον στην καριέρα του. Και αυτό φάνηκε σε μεγάλο βαθμό και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των πέναλτι, καθώς πανηγύριζε κάθε γκολ και απόκρουση σαν «τρελός»!

A special camera focused on Messi shows the intense minutes during the semifinal penalty shootout between Argentina and Colombia! #CopaAmerica THE PASSION 🤩🇦🇷❤pic.twitter.com/enpk77Fyll — mx (SUSPENDED) (@MessiMX10i_) July 7, 2021

Η μεγάλη ευκαιρία του Μέσι έρχεται… Η ευκαιρία να κατακτήσει μία κούπα με την πατρίδα του και να τελειώσει οριστικά κάθε είδους συζήτησης είναι μπροστά του, απέναντι στη Βραζιλία που είναι αντικειμενικά το μεγάλο φαβορί.

Ίσως και η τελευταία φορά που θα έχει τη δυνατότητα να φτάσει στη… Γη της Επαγγελίας με το εθνόσημο στο στήθος. Ο Μέσι έχει ραντεβού με την… αιωνιότητα!