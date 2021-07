Στο πένθος έχει βυθιστεί το Χόλιγουντ και ο χώρος του κινηματογράφου από την απώλεια του Ρίτσαρντ Ντόνερ. Όπως ανακοίνωσε η εταιρία παραγωγής του, ο σκηνοθέτης και παραγωγός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τα αίτια του θανάτου του.

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης είχε γεννηθεί το 1930 και έκανε ντεμπούτο στην μεγάλη οθόνη το 1976 με το «The Omen» («Η Προφητεία»). Οι σκηνοθεσίες του όμως που άφησαν εποχή ήταν στις ταινίες «Lethal Weapon» (Φονικό Όπλο) με πρωταγωνιστές τους Μελ Γκίμπσον και Ντάνι Γκλόβερ.

Επίσης σκηνοθέτησε την θρυλική νεανική περιπέτεια «Goonies» τo 1982, την πρώτη ταινία του «Superman» το 1978 με τον Κρίστοφερ Ριβ. Το «χέρι» του έβαλε και στο «Superman II: The Richard Donner Cut», που κυκλοφόρησε το 2006.

Άλλες ταινίες, τις οποίες σκηνοθέτησε είναι το «Maverick», το «Conspiracy Theory», το «Timeline» και το «16 Blocks. Ακόμη, άφησε τη σφραγίδα του και στην τηλεόραση και συγκεκριμένα σε μερικά επεισόδια της σειράς «Tales of the Crypt», στο «The Twilight Zone) και το «The Man from UNCLE».

«Ο Ρίτσαρντ Ντόνερ είχε την πιο δυνατή και βροντερή φωνή που μπορείς να φανταστείς. Προσέλκυε την προσοχή και γελούσε όπως κανένας άνθρωπος δεν το είχε κάνει πριν από αυτόν. Ο Ντικ είχε μεγάλη πλάκα. Αυτό που είδα σε εκείνον, όταν ήμουν 12 χρονών παιδί, ήταν πως νοιαζόταν. Λάτρευα το πόσο νοιαζόταν», ήταν το σχόλιο του Σον Άστιν, του σταρ της ταινίας Goonies, μέσω Twitter, για τον θάνατό του.

Richard Donner had the biggest, boomiest voice you could imagine.

He commanded attention and he laughed like no man has ever laughed before. Dick was so much fun. What I perceived in him, as a 12 year old kid, is that he cared. I love how much he cared.

– Goonies Never Say Die

— Sean Astin (@SeanAstin) July 5, 2021