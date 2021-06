FILE PHOTO: A medical worker prepares a dose of the "Comirnaty" Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine in a vaccination center in Saint-Nazaire as part of the coronavirus disease (COVID-19) vaccination campaign in France, May 28, 2021. REUTERS/Stephane Mahe/File Photo

Για τις εξελίξεις γύρω από τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca μίλησε στο MEGA ο σύζυγος της άτυχης 44χρονης Γλυκερίας, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από παρενέργειες από τον εμβολιασμό της. Όπως τόνισε ο Μανώλης Κρυοβρυσανάκης, «μέχρι τώρα είχαμε να διαχειριστούμε τη θλίψη και τον πόνο, από χθες έχουμε να διαχειριστούμε την οργή και την αγανάκτηση, όχι τόσο για την απόφαση της Επιτροπής -η οποία δικαιώνει αυτά που λέγαμε, αλλά τις δικαιολογίες που επικαλούνται για να μην κάνουν το εμβόλιο όσοι είναι κάτω από 60 χρονών». «Ντεμπούτο» για το πρώτο ομόλογο του Ταμείου Ανάκαμψης «Το πρόβλημα δεν ήταν οι άνω των 60 ετών» «Το πρόβλημα δεν ήταν για πάνω των 60 ετών, αλλά για αυτούς που ήταν κάτω από 50 και ιδιαίτερα στις γυναίκες» πρόσθεσε ο σύζυγος της γυναίκας που έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό της με AstraZeneca και συμπλήρωσε πως «όσοι έδωσαν σε αυτές τις ηλικίες το συγκεκριμένο εμβόλιο έκαναν έγκλημα». «Πλέον είναι υπεύθυνοι και για όσους φοβούνται και δεν θα κάνουν το εμβόλιο, με αποτέλεσμα να ευθύνονται και για τους θανάτους που θα προκύψουν από τους πολίτες που δεν θα εμβολιαστούν» σημείωσε ο κ. Κρυοβρυσανάκης. Τέλος, σχετικά με το ενδεχόμενο να κάνει ο ίδιος τη δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca -μιας και είχαν εμβολιαστεί μαζί με τη σύζυγό του- ο Μανώλης Κρυοβρυσανάκης υπογράμμισε πως δεν θα προσέλθει για τον δεύτερο εμβολιασμό. «Θα περιμένω να ανοίξει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό με διαφορετικό εμβόλιο» κατέληξε ο σύζυγος της άτυχης Γλυκερίας. Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ εφ όλης της ύλης αποκλειστικά στο BHMAgazino Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share