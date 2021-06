A health worker prepares a dose of AstraZeneca COVID-19 vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) as Thailand start mass inoculation at a gymnasium inside Siam Paragon shopping centre, Bangkok, Thailand June 7, 2021. REUTERS/Soe Zeya Tun

Μεγάλη σύγχυση έχει προκληθεί από χθες, Δευτέρα, μετά τη σύσταση της επιτροπής Εμβολιασμών να μην εμβολιάζονται οι πολίτες κάτω των 60 ετών με το εμβόλιο της AstraZeneca. Την ίδια στιγμή ωστόσο, όσον αφορά σε όσους έχουν κάνει ήδη την πρώτη δόση -ανεξαρτήτως ηλικίας- με το εν λόγω εμβόλιο η επιτροπή συνέστησε να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους με το ίδιο σκεύασμα, εφόσον δεν είχαν σοβαρές παρενέργειες. Ωστόσο, η εν λόγω σύσταση, μετά από εβδομάδες συζητήσεων κατά τη διάρκεια των οποίων η Επιτροπή επέμενε πως τα οφέλη είναι περισσότερα από τους κινδύνους δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Αντιθέτως, εντείνει τη σύγχυση και τη δυσπιστία απέναντι στα εμβόλια γενικότερα. «Ντεμπούτο» για το πρώτο ομόλογο του Ταμείου Ανάκαμψης Μάλιστα, η ανησυχία των πολιτών αποτυπώνεται και στα ποσοστά ακυρώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Μάριου Θεμιστοκλέους, 1,89% είναι το ποσοστό ακυρώσεων για δεύτερη δόση με το AstraZeneca, τετραπλάσιο σχεδόν συγκριτικά με τα 0,5% και 0,45% των Pfizer και Moderna αντίστοιχα. «Πετύχαμε το αντίθετο από αυτό που θέλαμε» Ενδεικτικά είναι τα όσα είπε, μιλώντας στο MEGA, ο καθηγητής Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Γιώργος Χρούσος. Χαρακτηριστικά ο κ. Χρούσος είπε πως «η επιτροπή είχε το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιθυμούσε με τη σύσταση που έκανε. Η αλήθεια είναι ότι η επιτροπή έλαβε την απόφαση να μετακινήσει την ηλικία από τα 30 και άνω στα 60 και άνω για να ελαττώσει τη φοβία, κυρίως νέων γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, οι οποίες μπορεί πάρα πάρα πολύ σπάνια να πάθουν αυτό το περίεργο σύνδρομο της θρομβοπενίας. Σύμφωνα με τον κ. Χρούσο, η απόφαση ελήφθη βάσει της αλλαγής της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας και της αποκλιμάκωσης που παρατηρείται στην πανδημία. Ωστόσο, «με το σκεπτικό που παρουσίασε την απόφαση, που ήταν αρκετά δύσκολο να το καταλάβει κανείς, το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο από αυτό που επιθυμούσε η Επιτροπή». «Ο λόγος που το άλλαξε, ήταν για να απαλλάξει από τη φοβία τις νέες γυναίκες που έχουν τρομοκρατηθεί από το εμβόλιο της AstraZeneca». Όπως σημείωσε ο καθηγητής, η απόφαση «ήταν καλή και σωστή για λόγους ψυχολογικούς, αλλά το σκεπτικό ήταν δύσκολο για τον κόσμο να το καταλάβει, δεν παρουσιάστηκε σωστά». Πέρα από την ατυχή παρουσίαση της Επιτροπής, ο κ. Χρούσος τόνισε ότι και τα 4 εμβόλια που υπάρχουν στη χώρα είναι αποτελεσματικά και έχουν συντελέσει στο χτίσιμο ενός ισχυρού τείχους ανοσίας. Τόνισε ότι όλα τα εμβόλια έχουν επιπλοκές ωστόσο είναι ελάχιστες, ενώ σχετικά με τη 2η δόση του AstraZeneca σημείωσε ότι καλό θα ήταν όσοι έχουν λάβει την 1η χωρίς επιπλοκές, να κάνουν και τη 2η με το ίδιο σκεύασμα, καθώς η περίπτωση να εμφανιστεί παρενέργεια στη 2η δόση είναι μηδαμινή. «Εγώ, αν είχα πάρει αυτό το εμβόλιο την 1η δόση, θα έκανα και τη 2η. Καταλαβαίνω τη φοβία. Πιθανόν αργότερα να ληφθεί η απόφαση να δοθεί ένα διαφορετικό εμβόλιο, όχι για ουσιαστικούς αλλά για ψυχολογικούς λόγους». «Να δώσουν αμέσως εξηγήσεις» Από τη δική της μεριά, η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, σημείωσε ότι η Επιτροπή των Εμβολιασμών θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις στους πολίτες για το σκεπτικό της απόφασης που έλαβε. «Όταν αλλάζουν τα επιδημιολογικά δεδομένα θα πρέπει να δίνονται σαφείς οδηγίες από την Επιτροπή, γιατί δεν απευθύνεται σε γιατρούς αλλά σε απλό κόσμο που τον τελευταίο καιρό ακούει μόνο για θρομβώσεις. Λογικά προβληματίστηκε, λογικά βρίσκεται σε πανικό». Η κ. Παγώνη τόνισε ότι «θα πρέπει άμεσα η Επιτροπή να δώσει σαφείς οδηγίες στον απλό κόσμο μετά από αυτό που έγινε χθες» ωστόσο υπογράμμισε πως όσοι έκαναν την 1η δόση με AstraZeneca και δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα, θα πρέπει να κάνουν και τη 2η με το ίδιο σκεύασμα. «Όσοι έχουν κάνει την 1η δόση με AstraZeneca και δεν είχαν θέμα θρόμβωσης ή θρομβοπενίας, καλό θα είναι η 2η δόση να γίνει από το ίδιο εμβόλιο». Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, 470.000 πολίτες περιμένουν να λάβουν τη 2η δόση του εμβολίου και βρίσκονται σε έναν πανικό. «Έχουν ακυρωθεί πολλά εμβόλια κάτι που θα πάει πίσω το θέμα του σχεδιασμού των εμβολιασμών. Αν πηγαίνουμε πίσω αντί μπροστά, τα πράγματα δε θα πάνε καλά», κατέληξε η πρόεδρος. «Υπήρξαν επικοινωνιακά ζητήματα» Ότι υπήρξαν επικοινωνιακά ζητήματα παραδέχτηκε και ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον ΑΝΤ1. «Το συγκεκριμένα εμβόλιο είχε πολλά θέματα επικοινωνιακά από έξω προς τα μέσα το συγκεκριμένο. Η ουσία παραμένει τα εμβόλια είναι ασφαλή, οι επιστήμονές μας το επιβεβαιώνουν» είπε χαρακτηριστικά. «Εμείς, όπως και άλλες 20 χώρες τηρούμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση επιστημονική» εξήγησε και τόνισε και εκείνος με τη σειρά του πως «οι κάτω των 60 που έχουν κάνει την πρώτη δόση, θα κάνουν κανονικά και τη δεύτερη με AstraZeneca, εκτός αν υπάρξει αίτημα για αλλαγή από τον γιατρό τους». Μάλιστα, όπως ο ίδιος τόνισε ήδη η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας κάνει τη δεύτερη δόση με το εν λόγω εμβόλιο. Τέλος, υπογράμμισε πως «καλό είναι να είναι διακριτό πως τοποθετούνται οι επιστήμονες που έχουν τη γνώση και τι λένε όλοι οι υπόλοιποι πολλές φορές με όρους επικοινωνίας».

https://tv.in.gr/uploads/20210615/190840_15_06_2021-18_07_ant1.mp4 Το σκεπτικό της Επιτροπής Η επιτροπή οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση, να συστήσει δηλαδή να γίνεται στους άνω των 60 ετών, καθώς -σύμφωνα με το σκεπτικό που έδωσε στη δημοσιότητα- βελτιώθηκαν σημαντικά τα επιδημιολογικά δεδομένα και «η πορεία της πανδημίας στη χώρα -λόγω και του εμβολιασμού -βελτιώνεται και καταγράφεται περαιτέρω σταθερή μείωση των κρουσμάτων». Αναφερόμενος στα εν λόγω επιχειρήματα, ο καθηγητής Μικροβιολογίας του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, εξήγησε πόσο πιθανή είναι η θρόμβωση μετά από τη 2η δόση του εμβολίου της AstraZeneca. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο κ. Βατόπουλος σημείωσε ότι η πιθανότητα να αρρωστήσεις βαριά από κοροναϊό εξαρτάται από την πιθανότητα να κολλήσεις επί την πιθανότητα να νοσήσεις βαριά. «Μέχρι πριν δύο μήνες η πιθανότητα αυτή ήταν μεγάλη. Πλέον έχει μειωθεί, γιατί έχεις λιγότερες πιθανότητες να κολλήσεις. Και ειδικά στους νέους η πιθανότητα να νοσήσουν βαριά τώρα είναι πολύ μικρότερη. Αυτή η πιθανότητα είναι συγκρίσιμη με το να πάθεις κάτι από τον εμβολιασμό. Συνεπώς η Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχει η δυνατότητα να περιμένει κανείς 1-2 μήνες, όσο χρειάζεται, για να κάνει εμβόλιο mRNA», δήλωσε. Ωστόσο, επισήμανε ότι η πιθανότητα να προκληθεί θρόμβωση από το εμβόλιο της AstraZeneca παραμένει χαμηλή, 1 προς 150.000. «Δεν έχει αλλάξει η πιθανότητα για παρενέργεια του εμβολίου. Έχει αλλάξει η πιθανότητα να νοσήσεις βαριά από Covid», επισήμανε. Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ εφ όλης της ύλης αποκλειστικά στο BHMAgazino