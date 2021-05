Ένα τηλεκατευθυνόμενο κινεζικό μηχανοκίνητο ρομποτικό όχημα εξερεύνησης (ρόβερ) κατέβηκε σήμερα τη ράμπα της κάψουλας προσεδάφισης μέχρι την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη, καθιστώντας την Κίνα τη πρώτη χώρα που έθεσε σε τροχιά, προσεδάφισε και ανέπτυξε ένα χερσαίο όχημα στη διάρκεια της πρώτης αποστολής της στον Άρη.

Το «Ζουρόνγκ», που έχει πάρει το όνομά του από τον θεό της φωτιάς στην κινεζική μυθολογία, κατέβηκε από τη ράμπα στην επιφάνεια του Άρη στις 10:40 π.μ. (ώρα Πεκίνου, 05:40 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του ρόβερ στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κίνα έγινε αυτό το μήνα η πρώτη, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, χώρα που ανέπτυξε χερσαίο όχημα στο Άρη. Η πρώην Σοβιετική Ένωση είχε προσεδαφίσει ένα σκάφος το 1971, αλλά είχε χάσει την επικοινωνία μαζί του μερικά δευτερόλεπτα αργότερα.

Το «Ζουρόνγκ», το οποίο ζυγίζει 240 κιλά και έχει έξι επιστημονικά εργαλεία, ανάμεσα στα οποία μια υψηλής ευκρίνειας τοπογραφική κάμερα, θα μελετήσει το επιφανειακό έδαφος και την ατμόσφαιρα του πλανήτη.

