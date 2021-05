Σε ναυάγιο οδηγήθηκαν για ακόμα μία μέρα οι διεθνείς παρεμβάσεις για κατάπαυση του πυρός στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύρραξη, με την κατάσταση στη Γάζα να γίνεται όλο και πιο δραματική κάθε μέρα που περνάει.

Μετά την τηλεφωνική παρέμβαση του Μπάιντεν που ζήτησε από τον Νετανιάχου κατάπαυση του πυρός σήμερα στη Γάζα, ήρθε η απάντηση του ισραηλινού πρωθυπουργού που δήλωσε πως σκοπεύει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις, μέχρις ότου οι Ισραηλινοί αισθανθούν ασφαλείς.

Τελευταία εξέλιξη στον γύρο των διπλωματικών επαφών για έκδοση ψηφίσματος από τον ΟΗΕ, είναι η άρνηση των ΗΠΑ να στηρίξει το προτεινόμενο κείμενο της Γαλλίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. «Δεν θα υποστηρίξουμε δράσεις που πιστεύουμε ότι υπονομεύουν τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων μαχητών» ανέφερε ο εκπρόσωπος της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

Και πρόσθεσε: «Ήμασταν σαφείς και συνεπείς στο ότι επικεντρωνόμαστε σε εντατικές διπλωματικές προσπάθειες, που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, για τον τερματισμό της βίας και ότι δεν θα υποστηρίξουμε ενέργειες που πιστεύουμε ότι υπονομεύουν τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση», πρόσθεσε.

Φυσικά θα ήταν έκπληξη αν οι ΗΠΑ συμφωνούσαν σε κάποιο ψήφισμα του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη, καθώς το Ισραήλ είναι από τους πιο βασικούς συμμάχους της χώρας. Η τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν – Νετανιάχου, με τις διαρροές να μιλάνε για ένα αυστηρό μήνυμα, και για δυσαρέσκεια του Αμερικάνου προέδρου, είναι αποτέλεσμα και της πίεσης που δέχεται η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση της Αμερικής.

Ένα κομμάτι Δημοκρατικών βουλευτών που ζητάει άλλη εξωτερική πολιτική για το παλαιστινιακό, η αλλαγή στάσης ισραηλινών κοινοτήτων αναφορικά με την πλήρη ταύτισή τους με το Ισραήλ, αλλά και οι επιδιώξεις της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ που δεν επιθυμούν σε αυτήν τη φάση έναν νέο γύρο ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή είναι στοιχεία που οδήγησαν ενδεχομένως στο «αυστηρό μήνυμα» Μπάιντεν, αλλά δεν είναι αρκετά για να αλλάξει η υπερδύναμη συνολικά τη στάση της και να αποστασιοποιηθεί από το Ισραήλ.

Αντάρτικο από δημοκρατικούς βουλευτές στην απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν να πουλήσει όπλα αξίας 735 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ με την Alexandra Ocasio – Cortez να ηγείται της πρωτοβουλίας.

Η ίδια σε δήλωσή της αναφέρει:

«Για δεκαετίες, οι ΗΠΑ πούλησαν δισεκατομμύρια δολάρια όπλα στο Ισραήλ χωρίς ποτέ να τους ζητήσουν να σεβαστούν τα βασικά παλαιστινιακά δικαιώματα», δήλωσε.

«Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε συμβάλει άμεσα στον θάνατο, τον εκτοπισμό και στον εκτοπισμό εκατομμυρίων».

The United States should not be rubber-stamping weapons sales to the Israeli government as they deploy our resources to target international media outlets, schools, hospitals, humanitarian missions and civilian sites for bombing.

We have a responsibility to protect human rights. https://t.co/OctBNYFpwp

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 19, 2021