Την «πεπατημένη» των προκλήσεων συνεχίζει η Τουρκία, αμφισβητώντας την κυριαρχία της Ελλάδας στα χωρικά της ύδατα, αυτή τη φορά με αντι – NAVTEX για περιοχή δίπλα στην Κάρπαθο!

Στις 14 Μαΐου η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε NAVTEX με την οποία προειδοποιούσε για ασκήσεις με πραγματικά πυρά νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

Η NAVTEX:

ZCZC QA39

141800 UTC MAY 21

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 315/21

KARPATHIO PELAGOS

NOTIOANATOLIKA NISOY KARPATHOY

ASKISEIS PYRON

APO 180500 UTC EOS 180900 UTC MAY 21

STHN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI APO TA STIGMATA:

35-30.00B 027-40.00A

35-00.00B 027-15.00A

34-40.00B 028-00.00A

35-20.00B 028-20.00A

EFISTATAI PROSOCHI

AKYROSI MINYMATOS STIS 181000 UTC MAY 21

NNNN

Η ανακοίνωση του σταθμού της Αττάλειας της Τουρκικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας, που ισχυρίζεται ότι η περιοχή που θα γίνει η άσκηση ανήκει στη δικαιοδοσία της: