Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο ομόλογός του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησαν σε τηλεφωνική συνδιάλεξη τις εξελίξεις στη Γάζα και στην Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική προεδρία, καθώς η Άγκυρα επιδιώκει την ανάληψη διεθνούς δράσης εναντίον του Ισραήλ.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα σήμερα το πρωί καθώς η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς και άλλοι Παλαιστίνιοι μαχητές εκτόξευσαν βροχή ρουκετών πέρα από τα σύνορα, στην πιο έντονη ανταλλαγή πυρών εδώ και χρόνια που έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 35 ανθρώπων (55, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο – AFP).

Ο Ερντογάν είπε στον Πούτιν πως η διεθνής κοινότητα πρέπει «να διδάξει ένα αποτρεπτικό μάθημα» στο Ισραήλ και πρόσθεσε πως η Άγκυρα εργάζεται προκειμένου να κινητοποιήσει την αντίδραση αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Ο Ερντογάν κάλεσε επίσης να γίνει εργασία για την αποστολή διεθνών ειρηνευτών στην περιοχή προκειμένου να βοηθήσουν στην προστασία των Παλαιστινίων, μια πρόταση που έχει κάνει η Τουρκία από το 2018.

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως ο Ρώσος και ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσαν σε «αποκλιμάκωση» στη νέα φονική σύγκρουση ανάμεσα στη Χαμάς και το εβραϊκό κράτος.

«Εξέφρασαν τη βαθιά ανησυχία τους για τις μάχες που συνεχίζονται, τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών», ανέφερε η ρωσική προεδρία. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσαν τα μέρη σε αποκλιμάκωση των εντάσεων».

Εξάλλου, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κάλεσε το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους σε «αυτοσυγκράτηση», δηλώνοντας «πολύ ανήσυχος» από «την αυξανόμενη βία και τα θύματα αμάχους» και ζητώντας «επείγουσα αποκλιμάκωση».

«Καλώ το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους να κάνουν πίσω από το χείλος του γκρεμού και τα δύο μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ ανήσυχο από την αυξανόμενη βία και τα θύματα αμάχους και ευχόμαστε να υπάρξει μια επείγουσα αποκλιμάκωση των εντάσεων», ανέφερε σε ένα τουίτ ο Βρετανός πρωθυπουργός.

I am urging Israel and the Palestinians to step back from the brink and for both sides to show restraint. The UK is deeply concerned by the growing violence and civilian casualties and we want to see an urgent de-escalation of tensions.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 12, 2021