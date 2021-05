Κλιμακώνεται η βία σε Ισραήλ και Γάζα – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Λοντ

Χωρίς σταματημό συνεχίζονται οι τυφλές επιθέσεις των Παλαιστινίων της Γάζας με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

Η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, που εξουσιάζει τη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ένοπλος βραχίονάς του εκτόξευσε πάνω από 200 ρουκέτες εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, σε αντίποινα για τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακα, συμπεριλαμβανομένου αυτού που προκάλεσε την κατάρρευση δωδεκαώροφου κτιρίου.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως βρισκόταν στη διαδικασία εκτόξευσης «110 ρουκετών» εναντίον της μητρόπολης του Τελ Αβίβ και άλλων «100 ρουκετών» εναντίον της πόλης Μπερσέβα «σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον ακινήτων κατοικημένων από αμάχους».

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνεχίζει σήμερα τα πλήγματα εναντίον θέσεων των παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων.

«Τις τελευταίες ώρες» ο ισραηλινός στρατός «έπληξε μεγάλο αριθμό σημαντικών στόχων των τρομοκρατών σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας» και «αυτή τη στιγμή, τα πλήγματα συνεχίζονται», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το γενικό επιτελείο.

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, η δεύτερη ισχυρότερη ένοπλη οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατιωτικός του βραχίονας εκτόξευσε εκατό ρουκέτες από τον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακα εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ.

«Ως τις 05:00, καταφέραμε ισχυρό πλήγμα στον εχθρό (σ.σ.: στο Ισραήλ), εκτοξεύοντας 100 πυραύλους σε αντίποινα για πλήγματα σε κτίρια και αμάχους» στον θύλακα, ανέφερε η οργάνωση, δύο διοικητές της οποίας σκοτώθηκαν στα ισραηλινά πλήγματα.

Ένας άνδρας κι ένα κορίτσι σκοτώθηκαν σήμερα στην ισραηλινή πόλη Λοντ καθώς επέβαιναν σε αυτοκίνητο που χτυπήθηκε από ρουκέτα η οποία εκτοξεύθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας, ενημέρωσε η αστυνομία.

Το κορίτσι, η ηλικία του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε, σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο άνδρας περίπου σαράντα ετών κηρύχθηκε νεκρός στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία δεν διευκρίνισε αν τα δύο θύματα ήταν γονιός και κόρη.

Οι νέοι θάνατοι αυξάνουν σε πέντε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ εξαιτίας των ρουκετών που εκτοξεύουν από το βράδυ της Δευτέρας ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξήγαγε νέα σειρά πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακό θύλακα όπου η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, στην εξουσία, γνωστοποίησε ότι το αρχηγείο της αστυνομίας καταστράφηκε.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως «έφεραν σε πέρας σειρά επιδρομών, πλήττοντας σπίτια που ανήκαν σε ανώτερα στελέχη» της Χαμάς.

Η ένοπλη ισλαμιστική οργάνωση έκανε γνωστό ότι το γενικό αρχηγείο της αστυνομίας του παραθαλάσσιου θύλακα καταστράφηκε όταν υπέστη αλλεπάλληλα πλήγματα.

Συναγωγή παραδόθηκε στις φλόγες στην πόλη Λοντ του Ισραήλ, όχι μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, εν μέσω επεισοδίων ανάμεσα σε Αραβες και εβραίους κατοίκους, μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Αραβες φέρονται να σύλησαν συναγωγή στη Λοντ, πόλη που απέχει 15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Τελ Αβίβ, και κατόπιν να την πυρπόλησαν.

Δεκάδες αυτοκίνητα επίσης πυρπολήθηκαν, ενώ καταστράφηκαν βιτρίνες καταστημάτων.

As Hamas launches rockets into Israel, Israeli Arabs have been attacking their Jewish neighbors, from Acre in the north to Bedouin in the Negev. Here are photos from the ransacking of a synagogue in Lod, where there’s basically a pogrom going on since last night. pic.twitter.com/LLcUKhsTSz

— Lahav Harkov (@LahavHarkov) May 11, 2021