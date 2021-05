ΕΕ: Πρόταση Κομισιόν για ταξιδιωτική ελευθερία σε πλήρως εμβολιασμένους

H Kομισιόν προτείνει στα κράτη μέλη να χαλαρώσουν τους ισχύοντες περιορισμούς στα μη απαραίτητα ταξίδια εντός της ΕΕ, ώστε να ληφθεί υπόψη η πρόοδος των εκστρατειών εμβολιασμού και οι εξελίξεις στην επιδημιολογική κατάσταση παγκοσμίως.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί η είσοδος στην ΕΕ για μη ουσιώδεις λόγους όχι μόνο για εκείνους που προέρχονται από χώρες με καλή επιδημιολογική κατάσταση, αλλά και για όλα τα άτομα που έχουν λάβει την τελευταία δόση εμβολίου εγκεκριμένου από την ΕΕ.

Αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί σε εμβόλια που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί, σύμφωνα με την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης στην ΕΕ, το όριο που σχετίζεται με τον αριθμό των νέων περιστατικών COVID-19 που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του καταλόγου χωρών, από τις οποίες θα πρέπει να επιτρέπονται όλα τα ταξίδια. Αυτό θα επιτρέψει στο Συμβούλιο να επεκτείνει αυτόν τον κατάλογο.

Ταυτόχρονα, η εμφάνιση μεταλλάξεων κορωνοϊού απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει νέο μηχανισμό «φρένο έκτακτης ανάγκης», ο οποίος θα συντονιστεί σε επίπεδο ΕΕ και ο οποίος θα περιόριζε τον κίνδυνο εισόδου τέτοιων μεταλλάξεων στην ΕΕ. Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να ενεργήσουν γρήγορα και να περιορίσουν προσωρινά στο ελάχιστο κάθε ταξίδι από τις πληγείσες χώρες για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη λήψη κατάλληλων υγειονομικών μέτρων.

Time to revive 🇪🇺 tourism industry & for cross-border friendships to rekindle – safely.

We propose to welcome again vaccinated visitors & those from countries with a good health situation.

But if variants emerge we have to act fast: we propose an EU emergency brake mechanism.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 3, 2021