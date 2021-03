Η συμβολή της Βρετανίας στην Επανάσταση

Ο ρόλος της Βρετανίας στην Ελληνική Επανάσταση είναι για τους συναδέλφους μου στη βρετανική πρεσβεία και για μένα προσωπικά μια συναρπαστική πτυχή των σχέσεών μας για την οποία είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Εφέτος έχουμε την ευκαιρία να τη μελετήσουμε και να τη γιορτάσουμε όπως ποτέ άλλοτε.

Η Επανάσταση ήταν, βεβαίως, των Ελλήνων, ο θρίαμβος ήταν του ελληνικού λαού και της ηγεσίας του. Ομως, συμμετέχοντας και εμείς στους εορτασμούς, θέλουμε να θυμηθούμε και να θυμίσουμε τα συνταρακτικά γεγονότα και τη συμβολή της Βρετανίας – τον εμπνευσμένο ρόλο του Λόρδου Βύρωνα και της Ελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου, τη διπλωματική ευφυΐα του Λόρδου Κάνινγκ, τη δράση του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού που κορυφώθηκε στο Ναυαρίνο.

Γι’ αυτό έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει και τιμά την κοινή μας ιστορία, αλλά ταυτόχρονα στρέφει το βλέμμα του στο μέλλον.

Θα προβάλουμε την ιστορική αμυντική συμμαχία μας με την επίσκεψη της ναυαρχίδας του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, του νέου αεροπλανοφόρου «HMS Queen Elizabeth», στις ελληνικές θάλασσες. Επίσης, θα αξιοποιήσουμε τη τεχνολογία αιχμής που διαθέτει για να μοιραστούμε με τους έλληνες φίλους μας τη βρετανική πρωτοπορία στους τομείς της επιστήμης, της καινοτομίας, της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Θα μοιραστούμε την πλούσια σχέση μας στις τέχνες και στον πολιτισμό με δύο πολύ διαφορετικούς τρόπους. Το υπέροχο πορτρέτο του Λόρδου Βύρωνα, έργο του Thomas Phillips, θα αφήσει για λίγο τη βρετανική κατοικία και θα εκτίθεται στην έκθεση «1821 Πριν και μετά» στο Μουσείο Μπενάκη». Ετσι, πολύ περισσότεροι Ελληνες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη θαυμάσια αποτύπωση του ανθρώπου που, δικαίως, θεωρείται ο πιο γνωστός φιλέλληνας της Ιστορίας.

Ομως, οι σύγχρονες εικαστικές τέχνες και η νέα γενιά του δημιουργικού ταλέντου της Ελλάδας έχουν επίσης κεντρική θέση. Ενα έργο που θα εκφράζει την ιστορική και τη σύγχρονη σχέση μας, το οποίο θα επιλεγεί ανάμεσα από συμμετοχές φοιτητών των Σχολών Καλών Τεχνών, θα «ντύσει» σύντομα το κτίριο της πρεσβείας.

Πράγματι, η νέα γενιά αλλά και o εθελοντισμός, το πνεύμα που οδήγησε τους φιλέλληνες, είναι στη καρδιά των δράσεών μας. Στρατιωτικοί, ναυτικοί, συγγραφείς, αξιωματούχοι, γιατροί και δημοσιογράφοι, άνθρωποι της περιπέτειας που έφτασαν στην Ελλάδα τις δεκαετίες του 1820 και 1830 από πολλές χώρες και τη Βρετανία ήταν ξεχωριστά άτομα για πολλούς λόγους, ο κυριότερος των οποίων είναι ότι όλοι συμμετείχαν εθελοντικά.

Θέλουμε να διοχετεύσουμε αυτό το πνεύμα του ακτιβισμού και της προσωπικής ευθύνης σε δράση για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Θα εργαστούμε για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του κλάδου των ΜΚΟ στην Ελλάδα και στη Βρετανία, την εκπαίδευση των αυριανών ηγετών και τη συνεργασία νέων βρετανών και ελλήνων εθελοντών σε ελληνικό έδαφος για ένα βιώσιμο μέλλον χωρίς αποκλεισμούς. Στο ίδιο πνεύμα του 1821, θα σταθούμε και πάλι ο ένας δίπλα στον άλλον, αυτή τη φορά μπροστά στις μεγάλες κοινές προκλήσεις, την ανάκαμψη μετά την πανδημία και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το πρόγραμμά μας ξεκινά με μια ανασκόπηση των γεγονότων και των ιδεών που διαμόρφωσαν τη βρετανική συμμετοχή στην Ελληνική Επανάσταση και τη συμμαχική μας σχέση με το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Σε όλη τη διάρκεια του έτους συνδιοργανώνουμε με «Το Βήμα» σειρά διαλέξεων με τίτλο The 2021 Lectures – Britain, Britons and the Greek Revolution. Μεταδίδονται απευθείας από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του «Βήματος», ενώ τα βίντεο και τα κείμενα είναι διαθέσιμα σε όλους τους ενδιαφερομένους. Ελπίζουμε ότι αργότερα στη χρονιά, και εφόσον αρθούν οι σχετικοί περιορισμοί, θα μπορέσουμε να τις φιλοξενήσουμε και πάλι στη βρετανική κατοικία.

Δουλέψαμε γι’ αυτό το πρόγραμμα με μεγάλο ενθουσιασμό και με την επιθυμία να συμμετέχουμε και εμείς στη γιορτή της Ελλάδας για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Μια γιορτή για το κουράγιο, την αποφασιστικότητα, τη θυσία και, βέβαια, την ελευθερία. Αξίες που τότε έφεραν τους βρετανούς φιλέλληνες στο πλάι των επαναστατημένων Ελλήνων και που μοιράζονται έως και σήμερα οι χώρες μας. Από το 1821 και μετά οι δεσμοί μας παραμένουν αδιαμφισβήτητοι και το 2021 εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο.

Η κυρία Kέιτ Σμιθ είναι πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα.