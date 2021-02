Medical workers prepare to move a patient at the intensive care unit (ICU) of the Sotiria hospital, amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Athens, Greece, February 9, 2021. REUTERS/Giorgos Moutafis

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα νοσοκομεία της Αττικής, καθώς οι κλίνες ΜΕΘ κορωνοϊού γεμίζουν ταχύτατα. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, διαθέσιμες είναι μόλις 23 κλίνες. Μήδεια : Συνεχίζει την επέλασή της στη χώρα – Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες [χάρτες] Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μιχάλης Γιαννάκος, κάνει λόγο για κενά στο σχεδιασμό και την ετοιμότητα των νοσοκομείων, φέρνοντας ως παράδειγμα το Θριάσιο, το ΚΑΤ και τον Ευαγγελισμό. Όπως αναφέρει: « Στο Θριάσιο νοσοκομείο, ετοιμάζονται να ανοίξουν 4 ακόμη κλίνες. Όμως για να εξοικονομήσουν το προσωπικό θα κλείσουν αντίστοιχα 4 κλίνες ΜΕΘ, από τις 8 κλίνες γενικών περιστατικών που διαθέτει το νοσοκομείο και είναι πάντα γεμάτες. Επίσης ετοιμάζονται να ανοίξουν 7 κλίνες, στο ΚΑΤ στη παλαιά ΜΑΦ. Η στελέχωση θα γίνει με προσωπικό που προσλήφθηκε για τη νέα ΜΕΘ 30 κλινών που πρόσφατα εγκαινιάσθηκε από δωρεά. Έτσι από τη καινούρια ΜΕΘ, θα λειτουργήσουν μόνο 10 κλίνες και 20 θα μείνουν κλειστές. Αυτό δεν είναι σχεδιασμός και ετοιμότητα. Όπως επίσης ετοιμότητα δεν θεωρείται η αναβολή των χειρουργείων, για να είναι διαθέσιμες οι χειρουργικές αίθουσες, καρδιοχειρουργικές μονάδες, αίθουσες ανάνηψης, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως ΜΕΘ κοροναϊού», σημειώνει ο κ, Γιαννάκος. Προσθέτει δε, ότι στον Ευαγγελισμό «αμέσως μετά το δεύτερο κύμα, έκλεισε η ΜΑΦ 12 κλινών για εργασίες ανακατασκευής. Ξεκίνησαν οι εργασίες και τις διέκοψαν για να ξανανοίξει ως ΜΕΘ επειδή μας πρόλαβε το τρίτο κύμα». Η κατάσταση στις ΜΕΘ τις Αττικής Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ η κατάσταση στις ΜΕΘ της Αττικής έχει ως εξής: ΣΩΤΗΡΙΑ: 80 ασθενείς στις 84 κλίνες.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ: 36 ασθενείς στις 44 κλίνες.

ΚΑΤ: 5 ασθενείς στις 7 κλίνες.

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ: 14 ασθενείς στις 14 κλίνες.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: 11 ασθενείς στις 11 κλίνες.

ΕΛΠΙΣ: 6 ασθενείς στις 6 κλίνες.

ΝΙΜΙΤΣ: 4 ασθενείς στις 4 κλίνες.

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ: 12 ασθενείς στις 12 κλίνες.

ΑΤΤΙΚΟ: 15 ασθενείς στις 23 κλίνες.

ΘΡΙΑΣΙΟ: 11 ασθενείς στις 12 κλίνες.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ: 217.

ΚΑΤΗΛΕΙΜΜΕΝΕΣ: 194.

ΚΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ : 23 Νοσοκομείο Χαλκίδας Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, 11 περιστατικά στις 12 κλίνες.

Η κλινική κοροναϊού είναι γεμάτη καθώς νοσηλεύονται 27 περιστατικά. Τα νέα περιστατικά μεταφέρονται στα νοσοκομεία Θήβας και Λειβαδιάς. Νοσοκομεία Πάτρας Στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα στη ΜΕΘ νοσηλεύονται 4 ασθενείς, στις 9 κλίνες, ενώ στο νοσοκομείο του Ρίου, νοσηλεύνται 10 ασθενείς, στις 12 κλίνες ΜΕΘ.